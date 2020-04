'Thuiswerkers' uit Amsterdam en Limburg aan de slag tussen Sallandse koeienvlaaien

Ze komen uit Maastricht, Amsterdam en Meijel en hebben in deze coronatijd één ding gemeen; werken in de rust, ruimte en veiligheid op het Sallandse platteland. "Ik ben hier veel productiever dan thuis", zegt Jan Pedro Vis uit Maastricht.

Hij is businessline-manager bij DSM en huurt met zijn gezin een bijzondere bungalow van Koe in de Kost in het weideland tussen de koeien bij Heeten. Vanaf het Sallandse platteland heeft hij gedurende de dag conferences met Azië en Amerika. "En dat werkt prima. Vooral ook omdat er hier heel veel rust en ruimte is voor de kinderen. Daardoor kan ik ook beter werken. We kwamen met Pasen voor drie dagen, maar blijven nu drie weken."

Amsterdam is écht ander verhaal

Dat wordt beaamd door Elsbeth Quispel uit Amsterdam (oorspronkelijk Oldenzaal), werkzaam als adviseur in de vastgoedbranche. Ook zij is met haar gezin neergestreken in een van de agrarische villa's. Ze heeft veel calls en besprekingen, maar zonder problemen. "Als de kids klaar zijn met hun schoolwerk kunnen ze hier écht naar buiten. In Amsterdam is dat een heel ander verhaal. Dus ik kom hier echt goed aan werken toe."

Truus Alferink van Koe in de Kost, de veehouderij waar dus ook recreatiewoningen worden verhuurd, is verbaasd over de aanloop. En vooral over het feit dat al die mensen prima hun werk kunnen doen vanaf het Sallandse platteland bij Heeten. "Natuurlijk hebben we strenge maatregelen genomen hier, overal afstand houden bijvoorbeeld. Maar de mensen blijven maar komen, hebben hier de rust en de ruimte. En dat ze hier komen werken is bijzonder. Heel bijzonder."

Brandhaard

Roger Verstappen uit het Noord-Limburgse Meijel bijvoorbeeld. Het dorp ligt vlakbij dé brandhaard van het coronavirus in Nederland. Hij werkt nu met plezier op zijn terras bij een van de Sallandse weidewoningen: "Ik voel me zeker prettig en veilig hier, we houden ons strikt aan de RIVM-richtlijnen. Maar het is heel erg prettig dat we even eruit kunnen, we hebben weken in quarantaine gezeten. De natuur is hier prachtig, de ruimte voor de kinderen heerlijk, heel fijn. Bij ons in Meijel zit toch alles en iedereen opgesloten."