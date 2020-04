Directeur Schipper van Demcon vindt dat provincie kleine maakbedrijven in Twente moet helpen

"Zonder de bedrijven die we vandaag hebben, is er geen toekomst." Met die woorden waarschuwt Dennis Schipper, directeur van Demcon uit Enschede, voor het lot dat veel maakbedrijven in Twente lijkt te treffen door de uitbraak van het coronavirus. "Kleine maakbedrijven in Twente gaan het heel lastig krijgen." Schipper vindt dat geld van de provincie en de regio naar die bedrijven moet om ze op de been te houden.

Schipper verwijst daarbij nadrukkelijk naar de provincie en de Regio Twente. "We zullen geld vrij moeten maken om die bedrijven overeind te houden. Er zijn allerlei landelijke initiatieven, maar ook de provincie, de Regio Twente, Twente Board moeten achter die bedrijven gaan staan, anders hoeft het helemaal niet meer in de toekomst."

Beademingsapparaten

Om zijn eigen bedrijf Demcon maakt Schipper zich vooralsnog weinig zorgen. Vandaag werd bekend dat Demcon de eerste vijftig van vijfhonderd beademingsapparaten kan leveren die nodig zijn voor de behandeling van coronapatiënten. "Wij zijn heel divers, we ontwikkelen, maken, hebben eigen producten en we staan er financieel goed voor."

Er moet dus geld naar de kleine toeleveringsbedrijven in Twente. "Er zijn gelden", argumenteert Schipper, verwijzend naar onder meer de Regiodeal. "Er is geld van de provincie, we hebben een OostNL. We zullen moeten kijken welke middelen er zijn en hoe we die gaan inzetten."

Wat is een Regiodeal? Een Regiodeal is een partnerschap tussen het Rijk en regio om de regionale opgaven aan te pakken. Met de Regiodeals wil het kabinet helpen om de brede welvaart in een regio te versterken. Dat gaat niet alleen over inkomen, economie of groei. Maar ook over leefbaarheid en veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving, sociale samenhang en voorzieningenniveau, onderwijs en

arbeidsmarkt, klimaat en energie, natuur en landbouw, bereikbaarheid en woningmarkt.

Moet de Regiodeal worden ingezet om de gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven aan te pakken? "Daar zijn we over in gesprek. Ik heb dat zelf ook aangeslingerd als ondernemer. Vier weken geleden wisten we wat we moesten doen. Het ging over talent en mobiliteit. Vier weken later is het de vraag of dat überhaupt nog relevant is in de toekomst."

Thema's

Hoe ziet onze toekomst eruit, hoe ziet Twente er over een jaar uit? Het zijn vragen die Schipper in de huidige crisis bezighouden. "Ik vind wel dat we zo volwassen moeten zijn om te kijken of de thema's van een paar weken geleden nu nog gelden. Daar moeten we het over hebben."

Dus investeren in het behouden van wat er nu is in plaats van groeien. "Zonder de bedrijven die we vandaag hebben, heb je geen toekomst", aldus Schipper.