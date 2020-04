Ook Overijsselse ziekenhuizen zien daling coronapatiënten, reguliere zorg aan de beurt

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in de Overijsselse ziekenhuizen is de afgelopen dagen flink gedaald. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Oost langs de vijf ziekenhuizen. Het Deventer Ziekenhuis start om deze reden voorzichtig met het hervatten van de reguliere zorg. Andere ziekenhuizen zijn hiervoor plannen aan het maken. Het hervatten van de reguliere zorg blijkt ingewikkeld.

Begin april lagen er in het Zwolse Isala meer dan honderd coronapatiënten. Dat aantal is inmiddels fors teruggelopen. "Het aantal coronapatiënten op de IC is gedaald naar negentien", vertelt een woordvoerster. "Op de afdelingen die speciaal voor coronapatiënten zijn ingericht worden 22 patiënten verpleegd."

Bij Isala denken ze momenteel na op welke manier ze de reguliere zorg in het ziekenhuis weer kunnen hervatten. Wanneer het ziekenhuis zover is, kan de woordvoerster niet zeggen. In het Deventer Ziekenhuis zijn ze al wel zover. Het ziekenhuis meldde woensdag dat het aantal coronapatiënten zo zeer is afgenomen, dat voorzichtig wordt gestart met het hervatten van de reguliere zorg. Duidelijk is dat patiënten rekening moeten houden met een groot aantal maatregelen.

ZGT

Bij ZGT, met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo, is het aantal patiënten met corona vergelijkbaar met vorige week. Op de speciaal daarvoor ingerichte afdelingen liggen gemiddeld 25 patiënten met het virus of een verdenking daarop. Op de IC liggen in vergelijking met vorige week wel iets minder mensen. "Maar er liggen nog steeds tussen de twaalf en veertien patiënten", vertelt woordvoerster Jannie Vleerbos.

Het ziekenhuis meldt dat het veel telefoontjes krijgt van mensen die willen weten wanneer zij terecht kunnen voor eerder uitgestelde afspraken of ingrepen. ZGT is deze week begonnen met voorbereidingen over het hoe en op welke termijn de reguliere zorg weer langzaam opgestart kan worden. "Op het moment dat de reguliere zorg weer gedeeltelijk hervat kan worden, neemt ZGT contact op met patiënten voor een nieuwe afspraak. Wij doen een dringend beroep op mensen om niet zelf te bellen", aldus Vleerbos.

Het hervatten van de reguliere zorg is volgens Vleerbos een ingewikkeld proces. "Ook bij een daling van het aantal nieuwe COVID-patiënten hebben we nog lang te maken met gescheiden COVID-zorg binnen het ziekenhuis. Daarnaast moeten we binnen de zorgverlening rekening houden met de anderhalvemeter-maatregel en sociale contacten minimaliseren. Het uitbreiden van zorg op poliklinieken heeft consequenties voor persoonsbewegingen binnen het ziekenhuis en daarmee voor wachtkamers en looproutes, maar ook voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen."

"Het is niet rustiger"

In Enschede meldt woordvoerster Toos Bierhoff dat ook MST te maken heeft met een dalend aantal coronapatiënten. "Wij noemen nooit aantallen, maar langzaam daalt het een beetje. Wat niet wil zeggen dat we het nu rustiger hebben. Het blijft gewoon druk. Er liggen weliswaar minder mensen op de IC, maar mensen liggen er langer."

MST is eveneens plannen aan het maken om de reguliere zorg weer op te starten. Bierhoff: "Maar het is echt niet zo dat de rest van het ziekenhuis de afgelopen periode stil heeft gelegen. Er zijn heel veel poliklinische afspraken geweest en oncologische operaties die niet konden worden uitgesteld zijn uitgevoerd."

Extra wachtruimte in Hardenberg

Het Röpcke Zweers Ziekenhuis ziet eveneens een daling van het aantal coronapatiënten. Het Hardenbergse ziekenhuis begon begin deze week al met het opschalen van de poliklinische zorg aan patiënten. Daarvoor werd een tweede tent bij het ziekenhuis geplaatst voor extra wachtruimte.