Donatie van 10.000 mondkapjes voor MST in Enschede: 'Meer dan welkom'

Dozen vol gecertificeerde mondkapjes worden tegen het einde van de ochtend uitgeladen uit een grote vrachtwagen op het parkeerterrein van MST. Eric Rikkert, lid van de Raad van Bestuur van MST, is zichtbaar opgetogen. "We zijn ontzettend blij met deze gift, met al deze mondkapjes. Het is vandaag in meerdere opzichten een zonnige dag."



Woekerprijzen voor mondkapjes

De lading mondkapjes is meer dan welkom, want ook het Enschedese ziekenhuis heeft last van de schaarste aan beschermingsmiddelen. "We hebben de afgelopen weken heel veel tijd moeten besteden om aan voldoende mondkapjes te komen. We hebben nog net voldoende en kunnen dus absoluut wat extra's gebruiken."



De beschermingsmiddelen gingen soms tegen woekerprijzen de deur uit, vertelt Rikkert. "We hebben weleens tien euro betaald voor een kapje, waar de prijs nu op ongeveer anderhalve euro ligt. Dus we zijn heel blij met deze gift. Met deze kapjes kunnen we weer één à twee weken vooruit."



Gecertificeerde mondkapjes

En dus zijn de 10.000 gratis mondkapjes meer dan welkom bij MST. De gift is een initiatief van doneereenmondkapje.nl. Die stichting, bestaande uit een groep vrienden uit West-Nederland, haalde onlangs 100.000 gecertificeerde mondkapjes uit China. "Het zijn goedgekeurde mondkapjes die niet alleen in China gecontroleerd zijn, maar ook in Nederland nog eens onafhankelijk gecontroleerd worden", zegt Sun Walenkamp van doneereenmondkapje.nl.



Via die website kun je voor minimaal vijf euro zelf een kapje doneren. "We wilden voor de 100.000 mondkapjes minimaal 100.000 euro ophalen. Dat is een beetje uit de hand gelopen: we zitten nu al op 650.000 euro. Hiermee kunnen we er ongeveer 500.000 doneren aan alle ziekenhuizen in Nederland."

