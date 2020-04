Bewoners woonzorgcentrum Vriezenveen kunnen familie ontmoeten in speciale unit

Bewoners van woon- en zorgcentrum De Vriezenhof in Vriezenveen kunnen weer bezoek ontvangen. Vandaag is voor de ingang een speciale unit geplaatst, die vanaf morgen gebruikt kan worden.

"Voor onze bewoners en hun familieleden is het een prachtige manier om elkaar te bezoeken", zegt Anke Hemmer-Jonker, verpleegkundige bij de Vriezenhof. "Na weken geen bezoek en vooral veel bellen, videobellen of skypen, is het fijn dat bewoners en familie elkaar van dichtbij kunnen zien. Dat is toch echt anders."

Premier Rutte maakte dinsdag tijdens de persconferentie duidelijk dat bezoek aan een verpleeghuis er voorlopig nog niet in zit. Aannemersbedrijf Bramer nam daarop het initiatief om een bezoekunit te plaatsen. Directeur Peter Leferink: "Het gaat mij aan het hart dat deze mensen hun kinderen of kleinkinderen niet echt kunnen ontmoeten en ik hoop dat we met deze oplossing een beetje verlichting kunnen bieden in een, vooral voor deze mensen, zware tijd."

'Mooie dingen'

Wethouder Roel Koster ziet in deze tijd mooie dingen gebeuren in Twenterand: "Overal in de gemeente gebeuren mooie dingen om elkaar door deze periode te helpen. Dat doet mij goed en toen de Vriezenhof met de vraag kwam om deze unit te mogen plaatsen heb ik meteen mijn medewerking toegezegd."

Aannemersbedrijf Bramer gebruikt deze bouwunits normaal op de bouwplaats, maar speciaal voor de Vriezenhof is een unit omgebouwd. Deze bezoekunit is voorzien van een rollator/rolstoeltoegankelijke entree, een transparante wand en geluidsverbinding. Door de transparante wand en doordat bewoners en familieleden beiden een eigen deur hebben, is er geen enkel risico op besmetting met het coronavirus.

Alleen op afspraak

Om een bezoek te brengen, moet de familie wel een afspraak maken. Spontaan even op bezoek komen is helaas niet mogelijk. Erna Marsman: "Wij hebben 58 bewoners en kunnen tien bezoekmomenten per dag doen en daar zijn we al heel erg blij mee."