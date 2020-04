Corona-thuiszorg moet mondkapje vier uur lang ophouden: "Niet drinken en altijd hoofdpijn"

Hoe ga je door terwijl iedereen stil staat? In deze rubriek portretteren we het kloppend hart van Overijssel. Met vlogs en gesprekken krijgen we een inkijkje in hun leven. Wat doen ze? En hoe doorstaan ze deze coronacrisis? Vandaag: thuiszorgmedewerker Wietske van Gent van Icare in Zwolle. Ze werkt tijdelijk alleen bij coronapatiënten.

Soms heeft ze dus ook te maken met ernstige gevallen: "Sommige mensen zijn thuis heel ziek geworden en doordat ze steeds zieker en zieker worden, moeten ze naar het ziekenhuis. Maar ook juist andersom: dat het ziekenhuis mensen ontslaat, zodat ze thuiszorg krijgen en kunnen overlijden", legt Van Gent uit. "Ik vind vooral dat laatste heel heftig, omdat er gewoon niemand bij die mensen komt."

Geen kopje koffie

Lid zijn van het coronateam is fysiek zwaar, merkt de 24-jarige Zwolse. "We moeten een mondkapje dragen. En omdat ze zo schaars zijn, moeten we die vier uur lang op houden. Dus we mogen tussendoor ook niet drinken en bij die mensen ook niet eventjes zitten voor een kopje koffie. Het is gewoon heel benauwd en ik heb ook altijd hoofdpijn. Maar ik denk niet dat dat voorlopig weggaat, omdat ik dus niet mag drinken."

Trots

Maar het werk geeft ook veel voldoening. "De mensen staan er heel positief in en dat vind ik heel knap. Het is natuurlijk niet niks, want ze mogen niemand ontmoeten en ze vervelen zich. Maar ik ben zó trots op ze, want ze doen het echt heel goed. Ik hoop dat ik dit werk nog een tijdje mag blijven doen", aldus Van Gent.