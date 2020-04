Johannes Grützke in OverUIT de Kunst

JOHANNES GRÜTZKE - In mei 2017 overleed de in 1937 in West-Duitsland geboren Grützke. In OverUIT de Kunst van deze week het gesprek dat Inga Tjapkes in maart 2017 met hem had.

Grützke bleef tegen de stroming figuratief schilderen. Hij schilderde mensen, hij schilderde pret, hij schildert lagen, want als je naar zijn schilderijen kijkt denk je 'zie ik nou wat ik zie, of neemt ie me nou een beetje in de maling'. Grützke schilderde ook veel bloot, wat prima kon in de jaren 70 en 80, maar waarvan men tegenwoordig denkt 'is dat niet te bloot?' Zelfs Facebook weigerde een advertentie met zijn schilderij met billen. Te seksueel getint…

Johannes Grützke kwam naar museum MORE in Gorssel om zijn werk voor het eerst buiten Duitsland te zien in de tentoonstelling 'Der Pinsel hat gesprochen'.

De tentoonstelling in museum MORE omvat meer dan 60 monumentale en kleinere schilderijen, afkomstig uit particuliere collecties, de Berlinische Galerie en de Städtische Galerie Wolffsburg. Het is niet de enige Duitse tentoonstelling in onze provincie. Tegelijkertijd is bij De Fundatie een overzichtstentoonstelling van de Oost-Duitse tegenhanger van Grützke te zien: Werner Tübke.