Hoe ver moet jij reizen naar de dichtstbijzijnde dokter?

Eén kilometer: zo ver moet je gemiddeld reizen om bij de dichtstbijzijnde huisarts te komen. Een ziekenhuis is gemiddeld een kleine vijf kilometer reizen, al verschilt die afstand sterk per gemeente. Dat blijkt uit cijfers die het CBS heeft gepubliceerd.

Om medicijnen te halen, leg je een stuk minder kilometers af: gemiddeld gezien vind je de dichtstbijzijnde apotheek op 1,2 kilometer afstand.

In Overijssel reis je het verst naar een huisarts in Ommen. De afstand bedraagt daar 2,3 kilometer. In Dalfsen is die afstand 2,1 kilometer. In de rest van Overijssel hoeven mensen 2 kilometer of minder te reizen naar de huisarts.

Verder reizen

De afstand die inwoners van Overijssel moeten afleggen naar een ziekenhuis is, zoals bijna in heel Nederland, minder dan 20 kilometer. Opvallend is dat opnieuw inwoners van Dalfsen verder moeten reizen dan gemiddeld in Overijssel. Gemiddeld bedraagt de afstand tot een ziekenhuis in Dalfsen 11,8 kilometer.

Inwoners van Zwartewaterland moeten nog iets verder rijden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis: 13,4 kilometer.

Wil jij zien hoe ver jij in jouw gemeente moet reizen voor de dichtstbijzijnde zorgvoorziening, kijk dan op onderstaande kaart.