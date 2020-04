Schrijfster Daniëlle Bakhuis uit Westerhaar schrijft mee aan Boekenweekgeschenk voor Jongeren

Kinderen weer enthousiast maken voor boeken en lezen. Dat is het doel van de 'literatour' die wordt gehouden tijdens de Boekenweek voor Jongeren in de derde week van september. Schrijvers gaan langs middelbare scholen en gaan dan voor de klas staan om jongeren weer aan het lezen te krijgen. Een van hen is kinderboekenschrijfster Daniëlle Bakhuis uit Westerhaar.

Zij is ook een van de schrijvers aan het Boekenweekgeschenk voor Jongeren dit jaar, 3PAK. Dat enthousiasme voor boeken, dat is onder jongeren wel een beetje minder geworden, constateert zij. "Het wisselt, ik kom nog op genoeg plekken waar jongeren uit zichzelf een boek pakken, maar ik sta ook weleens voor een klas waarvan de leerlingen liever gaan gamen als het huiswerk af is."

Kort verhaal

Bakhuis heeft een kort verhaal geschreven voor 3PAK, een geschenkbundel. Boekwinkels, bibliotheken en scholen geven in september tijdens de boekenweek voor jongeren duizenden exemplaren van 3PAK gratis weg aan leerlingen in de bovenbouw, van (v)mbo tot vwo. "Zo'n kort verhaal, zesduizend woorden, ongeveer vijftien pagina's is ook wel een fijn instapmodel. Dat moet voor iedereen goed te doen zijn."

Maar hoe betrek je jongeren die al tijden geen boek meer hebben aangeraakt weer bij het lezen? "Door te vertellen waar ik mijn verhalen vandaan haal. Ik schrijf hele spannende boeken. Ik schrijf jeugdthrillers, jeugdhorror, en dan hebben we het over waar ze bang voor zijn, waar ze graag een verhaal over willen horen. Zij geven mij ook inspiratie en dat verwerk ik dan in een boek."

Films en boeken

Wat jongeren vaak niet weten is dat de basis van films en games die zij goed vinden, in boeken ligt. "Ik zeg dan ook: als je de film goed vond, vind je het boek beter. Negen van de tien keer is dat zo."

De Boekenweek voor Jongeren is in september en zo'n tour langs middelbare scholen is natuurlijk een mooi plan, maar het is maar de vraag of het kan, want corona kan nog roet in het eten gooien. Het alternatief is dat Bakhuis dan digitaal voor de klas zal gaan staan. "Dat heb ik zelf nog nooit gedaan en ik heb ook geen idee hoe dat moet, maar ik sta altijd open voor nieuwe dingen. Dus dat komt wel goed", zegt Bakhuis.