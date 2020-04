Brand meester bij fietsenwinkel in Holten, politie houdt toeschouwers op afstand

Uitslaande brand in winkel in Holten (Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman)

In een fietsenwinkel aan de Larenseweg in Holten is vanochtend een grote brand uitgebroken. Het vuur is inmiddels meester, al verwacht de brandweer nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Massaal toegestroomde toeschouwers worden door de politie op afstand gehouden.

Doordat de winkel bestaat uit een regulier winkelpand en een voormalig woonhuis, gaat het om een complexe locatie. Dat maakt het vuur lastig te bestrijden, zo beschreef de brandweer eerder vanochtend.

Daarom werden gaten in het dak van de pand gemaakt. "Drone Argus is ingezet om beelden vanaf boven te krijgen. Zo konden we de hotspots goed zien."

Meterkast

De brand woedt in de winkel, maar het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De eigenaar van de winkel vermoedt dat het vuur is ontstaan in de meterkast. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt; het personeel heeft de winkel op tijd kunnen verlaten.

De brandweer is ter plaatse met korpsen uit Holten, Markelo, Rijssen en Bathmen. De Larenseweg is afgesloten voor het verkeer.

