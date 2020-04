Hardenberg, Ommen en Dalfsen onderzoeken economische gevolgen corona bij agrariërs Vechtdal

Corona heeft een grote impact op de maatschappij en op ondernemers in verschillende sectoren, leggen de gemeenten in een persbericht uit, waaronder de land- en tuinbouw. "Oogsten dreigen te mislukken door een gebrek aan arbeidskrachten en in de meest extreme gevallen is de afzet volledig weggevallen."

De gemeenten prijzen alle initiatieven die zijn ontstaan om de crisistijd door te komen. "Maar er is onvoldoende zicht op hoe de land- en tuinbouwsector er onder invloed van de coronacrisis voor staat. Hierdoor is niet duidelijk waarmee agrarische ondernemers geholpen kunnen worden en of alle ondersteunende initiatieven goed zijn afgesteld op hun behoeften."

Praktisch onderzoek

Daarom heeft wethouder Bart Jaspers Faijer van de gemeente Ommen, samen met de wethouders André Schuurman van Dalfsen en Alwin te Rietstap van Hardenberg, besloten om een onderzoek te laten doen naar de zogenoemde gevolgschade. Namens de drie gemeenten geeft Jaspers Faijer aan tevreden te zijn met die beslissing: "Zo kunnen we ondernemers in de toekomst helpen. Het is een praktisch onderzoek met de focus op een concreet resultaat: hoe kan de overheid mensen het beste helpen?"

Vanuit de gemeenten worden alle agrariërs aangeschreven met de oproep om mee te werken aan het onderzoek, zodat we een zo representatief mogelijk beeld krijgen. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het uitwerken van een concreet actieplan. LTO Vechtdal is daarbij betrokken als klankbord.