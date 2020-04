Dode baby Haaksbergen: vader niet langer verdacht, moeder nog in voorarrest

De vader is niet langer verdachte in de zaak rond de dode baby in Haaksbergen (Foto: News United)

De vader in de zaak rond de dode baby in Haaksbergen is niet langer verdachte in deze zaak. De moeder zit nog wel in voorarrest. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar kind.

In deze zaak meldden de vader en moeder zich even na middernacht in de nacht voor Eerste Paasdag met het dode kind in het ziekenhuis. De omstandigheden waaronder dat gebeurde, waren dusdanig verdacht dat de artsen alarm sloegen. Omdat het kind thuis reeds was overleden, werd daarop een uitgebreid forensisch onderzoek ingesteld in de woning aan de Jan Vermeerstraat in Haaksbergen.

'Betrokken bij dood baby'

De moeder wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van 'betrokkenheid bij de dood van haar pasgeboren baby', zoals de aanklacht luidt. Ook de vader was door justitie aangemerkt als verdachte, maar zijn vermeende rol werd niet verder toegelicht. Vanochtend is echter bekend gemaakt dat justitie hem niet langer als verdachte beschouwt. Waar hij exact van werd verdacht, wil justitie niet kwijt. "Zeker omdat hij nu ook geen verdachte meer is", aldus OM-woordvoerster Annette Toonen.

De advocaat van de vader was nog niet bereikbaar voor een eerste reactie.

Reactie advocaat

De advocaat van de moeder zegt geen nadere toelichting te kunnen geven omdat justitie tegen haar cliënt zogenoemde beperkingen heeft opgelegd. Dat houdt in dat de moeder momenteel geen enkel contact met de buitenwereld mag hebben, met uitzondering van de advocaat. "Vanwege de beperkingen kan ik dus geen inhoudelijke mededelingen doen", aldus de raadsvrouw. Ook zegt ze om die reden niet te kunnen zeggen hoe de moeder er momenteel mentaal aan toe is.

De moeder zit nog in voorarrest. In de loop van de middag beslist de rechter-commissaris of ze langer vast blijft zitten. Zoals gemeld is enkele jaren geleden ook al een baby van haar kort na de geboorte overleden. Onbekend is of er nu ook nader onderzoek wordt gedaan naar dit eerste overlijden.

Woning nog steeds afgesloten

Het huis aan de Jan Vermeerstraat is intussen nog steeds afgezet voor onderzoek. Wel is de stellage met hekken wat verder teruggezet zodat omwonenden niet voortdurend tegen een groot hekwerk aan hoeven te kijken.