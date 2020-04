GGD overstelpt met vragen over corona: dit zijn de antwoorden

Klachten

Kun je corona hebben zonder koorts?

“Ja, dat horen we ook wel van patiënten”, vertelt Judith Keizers van de GGD. “Dat is ook de reden waarom de overheid zegt om bij milde klachten ook thuis te blijven.”

Kun je positief testen op corona en geen klachten hebben?

Dat is mogelijk. “We zien dat bij heel veel infectieziekten”, zegt Judith Keizers van de GGD. “Ook bij pfeiffer komt dit voor. Wat we wel weten is dat als je soms heel goed teruggaat naar het moment dat je corona had, je waarschijnlijk wel wat lichte klachten hebt gehad. Toen realiseerde je je waarschijnlijk niet dat dat het Covid-19 was.”

Hoelang blijft het virus in je lichaam?

In ieder geval zolang je klachten hebt. Dat is al duidelijk, maar het virus kan ook nog wat langer in je lichaam blijven zitten. Namelijk vier tot veertien dagen nadat je je alweer beter voelt. Of je al die tijd dan ook nog besmettelijk bent, is nog de vraag. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

Besmetting

Van hoeveel virusdeeltjes loop je het virus op?

Op deze vraag is nog geen goed antwoord te geven, omdat er nog veel onbekend is over het virus. Van sommige virussen is dit wel bekend, maar van corona dus nog niet.

Kun je als je corona hebt gehad opnieuw besmet raken?

Op deze vraag is nog geen antwoord te geven. Inmiddels weten we wel dat sommige mensen die corona hebben gehad antistoffen hebben aangemaakt, waardoor ze waarschijnlijk (tijdelijk) bestand zijn tegen het virus. Maar ook voor deze vraag geldt dat er nog geen eenduidig antwoord op te geven is. Judith Keizers van de GGD laat weten: “Het ligt er ook aan of je heel ziek bent geweest of niet. Als je niet zo ziek bent geweest, maak je minder antistoffen aan waardoor je het virus waarschijnlijk ook weer sneller op kunt lopen.”

Als iemand rook jouw kant op blaast, ben je dan besmet?

Als diegene niet aan het hoesten is waardoor druppeltjes meekomen, dan hoeft dat niet persé een gevaar te zijn.

Waar moet ik rekening mee houden als iemand is overleden aan corona?

Het advies is om je handen na afloop te wassen als je de overleden persoon hebt aangeraakt. Heb je meer vragen over dit onderwerp, overleg dit dan met de betreffende begrafenisondernemer. Die kan je over dit onderwerp meer vertellen.

Als je ooit de Hongkonggriep hebt gehad, ben je dan ook immuun voor Covid-19?

Helaas, de Hongkonggriep was een influenzavirus en dat is een ander virus dan corona.

Is zwemwater veilig?

Uit onderzoek blijkt dat in water waar voldoende chloor in zit, dus in zwembaden, het veilig is om te zwemmen. Maar je moet dan wel voor het zwemmen en na afloop douchen. Dat is in de praktijk momenteel lastig. Het betekent voor nu dat kinderen onder de twaalf jaar buiten mogen zwemmen en ook buiten moeten douchen. Je moet wel zorgen voor voldoende afstand.

Besmetting via oppervlakten

Kun je besmet raken door aanraking of het vastpakken van oppervlakten, zoals deurklinken en mobiele telefoons?

Volgens het RIVM is de kans klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakten zoals post, pakketjes of een bos bloemen aanraakt. Maar, zo zegt het RIVM ook, op dit gebied is nog veel onduidelijk. Zo weten we inmiddels dat Covid-19 wel een tijdje kan overleven op materialen. Hoelang dat is, weten we nog niet precies en verschilt per materiaal. De hoeveelheid van het virus dat via een ziek persoon op een oppervlak terechtkomt zal ook sterk verschillen.

Terug naar de vraag: kun je corona oplopen door aanraking van oppervlakten? Ja, dat kan dus wel. Maar de belangrijkste besmettingsroute blijft nog altijd de overdracht via druppels door niezen, hoesten en via de handen.

De boodschap is dan ook om vooral zelf erg voorzichtig te zijn. Was je handen zo snel mogelijk na aanraking van materialen of spullen die ook door anderen aangeraakt worden en vermijd zoveel mogelijk het contact tussen je handen en je gezicht. Dan is de kans klein dat je ziek wordt.

Besmetting via dieren

Kun je besmet raken door contact met (huis)dieren?

Ondanks dat het virus in China van een dier naar een mens is verspreid, gaat het RIVM ervan uit dat in Nederland geen verspreiding plaats kan vinden van een dier op een mens.

Maar nu denk je misschien ‘in China is het wél gebeurd’. Daar moet de volgende kanttekening bij geplaatst worden: de omstandigheden zijn daar anders dan in ons land. In Azië zijn markten een plek waar veel diersoorten levend bij elkaar zijn. Daardoor is het makkelijker dat virussen van dier op dier of van dier op mens kunnen overspringen. Door mens-op-mens-besmetting heeft het virus zich vervolgens verder verspreid.

En hoe zit het dan met besmetting van mens op dier? Op de website van het RIVM staat dat , hoewel de kans erg klein is, jouw hond, kat of ander gezelschapsdier wel besmet kan raken met het coronavirus. Het is daarom verstandig om intensief contact met jouw huisdieren te vermijden als je (waarschijnlijk) besmet bent met het virus. Dat betekent dat je je niet moet laten likken en knuffels even achterwege moet laten. Aaien mag wel.

Kun je corona krijgen als je geprikt bent door een mug?

Nee, corona loop je op via druppeltjes van hoesten of niezen. Via een mug kan het dus niet overgedragen worden.

Besmetting via voedsel

Kun je het virus oplopen via voedsel?

Nee, zegt het RIVM. Covid-19 heeft een dier of mens nodig om te overleven en te groeien. Dat kan dus niet via voedsel. Geen zorgen dus als je een biefstuk bij de slager koopt of een pizza laat bezorgen.

Testen

Waarom word ik niet getest?

Als je weet dat de testcapaciteit in Nederland momenteel opgeschroefd kan worden naar 29.000 testen per dag is, dan vraag je je vast af waarom niet meer mensen getest worden. Hier het antwoord: omdat materialen, zoals beschermingsmiddelen, die nodig zijn voor het afnemen van testen zeer schaars zijn. Ook zijn veel personen nodig om de testen af te nemen, te vervoeren, te analyseren en om de uitslagen door te geven. Kortom: allemaal redenen om zorgvuldig met de testcapaciteit om te gaan.

Daarom wordt momenteel alleen nog prioriteit gegeven aan het testen van de volgende mensen:

zorgmedewerkers die kwetsbare groepen verzorgen, mits ze klachten hebben;

mensen van 70 jaar of ouder;

mensen van 18 jaar of ouder met onderliggende aandoeningen, zoals chronische hartaandoeningen, afwijkingen en stoornissen aan de luchtwegen en longen, diabetes, ernstige nieraandoeningen of ernstige afweerstoornissen;

mensen met ernstige gedragsproblemen die in een instelling verblijven;

mensen met lichamelijke beperkingen die een grote zorgbehoefte hebben;

mensen met klachten die in een huis wonen met mensen uit de risicogroep.

Kan ik mezelf testen op corona, bijvoorbeeld door online een test te kopen?

Op dit moment zijn er nog geen betrouwbare zelftesten in omloop, dus het wordt afgeraden om testen online of via een andere weg te kopen. Het is vooral het belangrijkste dat je met klachten thuisblijft en als je koorts hebt en benauwd bent moet het hele gezin thuisblijven. Tot iedereen weer beter is. Als je een cruciaal beroep hebt, dan kun je overleggen met je werkgever of je misschien toch aan het werk kan/moet.

Het virus

Is er een Chinese en een Italiaanse variant van het virus?

“Dat weten we nog niet”, vertelt verpleegkundige infectieziekten Judith Keizers. “Dat zou goed kunnen en daar wordt ook onderzoek naar gedaan, maar op dit moment hebben we daar nog niet genoeg bewijs voor.”

Hoe groot is de kans dat het virus weer terugkomt?

Daar is op dit moment nog geen goed antwoord op te geven. Dat het virus voorlopig nog niet weg is, is inmiddels wel duidelijk, maar het is niet zo dat het virus sowieso weer in de winter terugkomt.

Worden minder mensen ziek nu het warmer wordt?

Dat weten we nog niet, dat moeten we de komende tijd gaan ontdekken. Er zijn wel onderzoeken waaruit blijkt dat virus sneller doodgaat bij 20 graden of meer dan bij bijvoorbeeld 7 graden. Maar het is nog niet te zeggen of in de zomer minder mensen besmet raken.

Bezoek

Mag ik mijn kleinkinderen bezoeken?

Sinds het nieuws naar buiten is gekomen dat kinderen waarschijnlijk bijna geen risico lopen en het virus nauwelijks overdragen, willen opa’s en oma’s graag weer hun kleinkinderen bezoeken en oppassen. Maar is dat verstandig vragen zij zich in groten getale af? Volgens Liesbeth ter Braak van GGD Twente niet. “Er is nog veel onduidelijk over het besmettingsrisico van kinderen onder de twaalf jaar, dus mijn advies aan de opa’s en oma’s is dan ook: doe het niet en blijf zoveel mogelijk thuis.”

Mag ik bij iemand op bezoek als ik gezond ben en hij/zij is ook gezond?

Voor iedereen in Nederland geldt dat je zo veel mogelijk thuis moet blijven en zo min mogelijk bezoek moet ontvangen. En als er mensen op bezoek komen, mogen dat niet meer dan drie mensen zijn en iedereen moet anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Wanneer is het weer veilig om iemand die corona heeft gehad te ontmoeten?

Als diegene 24 uur helemaal geen klachten meer heeft gehad. Dan mag hij/zij zelf ook weer naar buiten. Dan kun je dus weer contact met hem/haar hebben, maar houd daarbij wel een geldende maatregelen in acht.

Ik zit in de risicogroep, maar mijn huisgenoten zijn het zat om constant thuis te zitten. Hoe moeten zij met de regels blijven omgaan?

Helaas is het zo dat voor volwassen mensen de regels nog niet veranderd zijn, dus je moet nog steeds zoveel mogelijk thuis blijven en zo min mogelijk bij anderen op bezoek gaan. Het is saai, maar misschien kunnen je huisgenoten een wandeling maken of een stukje fietsen.

Kinderen

Gelden voor kinderen andere regels dan voor volwassenen?

Alleen voor kinderen onder de twaalf jaar. Zij mogen in kleine groepjes buiten spelen onder toezicht van een ouder en zij kunnen vanaf 11 mei weer naar school. Wel geldt voor alle kinderen dat ze bij klachten thuis moeten blijven, zoveel mogelijk de anderhalve meter afstand moeten bewaren, vaak hun handen moeten wassen en in hun elleboog moeten hoesten/niezen.

Hoe kan het dat kinderen t/m twaalf jaar minder vatbaar zijn voor corona?

Kinderen zijn niet minder vatbaar voor het nieuwe coronavirus, maar ze worden er minder ziek van. En omdat ze minder ziek worden, verspreiden ze het virus ook minder. Waarom dat precies is en hoe dat werkt, is nu nog niet bekend.

Hoe moeten ouders van kwetsbare kinderen met de nieuwe maatregelen vanaf 28 april omgaan?

Dat hangt ervan af wat er precies aan de hand is; hoe zit het precies met de gezondheid van je kind? Maar het is ook belangrijk om te weten hoe de school omgaat met de nieuwe regels. Hoe gaan zij dit praktisch inrichten? Overleg daarom met de arts van uw kind en met de school om samen te bepalen of het voor jouw kind veilig is om naar school te gaan.

Als kinderen vanaf 11 mei weer naar de basisschool gaan en ook weer naar sport mogen, dan zijn er meer mensen op straat. Brengt dit extra risico's met zich mee?

Niet als mensen zich aan de regels houden. Het vraagt wel van mensen dat ze zich gedisciplineerd aan die regels houden. Houd anderhalve meter afstand en ga niet met het hele gezin samen op pad.

Werk

Ik moet werken, bijvoorbeeld in de kinderopvang, maar dat moet ik uitvoeren zonder beschermingsmiddelen. Is dat verstandig?

Op de website van de Rijksoverheid staat per beroep uitgelegd wat je wel of niet kunt doen. Mocht je je niet fijn voelen in het uitvoeren van jouw baan, dan kun je dit met je leidinggevende bespreken of contact opnemen met de bedrijfsarts. In sommige gevallen is dat misschien lastig en dan mag je contact opnemen met de GGD in jouw regio. Zij kunnen je dan wellicht een advies geven.

Ik werk in het buitenland / Ik zit voor mijn werk op zee, moet ik in quarantaine als ik weer thuis kom?

Dat hangt ervan af waar je bent geweest en wat je hebt gedaan. Kijk op nederlandwereldwijd.nl. Daar staat beschreven wat je moet doen als je weer thuis komt.

Hooikoorts

Moet ik met hooikoortsklachten, zoals niezen en verkoudheid ook thuisblijven?

“Als je hooikoorts hebt, herken je dat vaak heel goed omdat de klachten elk jaar hetzelfde zijn of elk jaar op hetzelfde moment komen”, zegt verpleegkundige infectieziekten Judith Keizers. “Dan weet je dus of het hooikoorts is en dan mag je de deur uit. Twijfel je, blijf dan binnen en houd je aan de regels die ook voor andere Nederlanders gelden.”

Cijfers

Waarom wordt niet benadrukt hoeveel mensen zijn hersteld?

“Als we dat willen weten, moet wij die mensen een tijd nadat ze hersteld zijn vragen hoe zij zich voelen”, legt verpleegkundige infectieziekten Judith Keizers uit. “Daar zijn wij wel mee bezig, maar dat kost veel tijd. Bovendien zegt het ook niet alles, want we weten niet van iedereen of ze corona gehad hebben. Er wordt maar een beperkte groep getest. Zie onder het kopje testen.

Waarom wordt er geen steekproef gehouden onder de Nederlanders om na te gaan hoeveel mensen besmet zijn of besmet zijn geweest?

Daar zijn we mee bezig, maar voor dat onderzoek is veel nodig”, legt de verpleegkundige uit. “Zoals laboratoria met genoeg testcapaciteit en beschermingsmaterialen. Zo’n onderzoek kost daarom tijd, maar daar zijn we zeker wel mee bezig. Misschien wordt niet iedereen getest, maar we gaan zeker achterhalen of mensen corona hebben gehad.”

Voorzorgsmaatregelen

Heeft het zin om je kleding op 60 graden te wassen?

Als je je echt ziek voelt en je niest of hoest veel op de plek van je elleboog in je kleding, dan kan het verstandig zijn. Op 60 graden gaat het virus dood, maar je kunt je kleding ook op 40 graden wassen en daarna in een warme droger stoppen. Ook dan gaat het virus dood. Bij mensen die niet ziek zijn en geen klachten hebben is dat geen algemeen advies.

Heeft het zin om mijn adem in te houden of mijn hoofd weg te draaien als iemand te dicht bij mij in de buurt komt?

Eigenlijk is het beter om zelf een stap achteruit te doen, zodat je weer afstand creëert. Het hangt er natuurlijk ook vanaf of iemand naast je staat te hoesten of niet. Maar het kan in ieder geval geen kwaad om even je adem in te houden om je hoofd weg te draaien.

Als iemand in mijn omgeving corona heeft gehad, waar moet ik dan rekening mee houden?

Voor mensen die in huis wonen met iemand die corona heeft/heeft gehad, gelden aparte regels. Die krijgen zijn van de GGD te horen. Voor andere mensen geldt dat ze hun gezondheid goed in de gaten moet houden. Als je klachten hebt, moet je thuis blijven. Als iemand in jouw omgeving corona heeft gehad en 24 uur helemaal beter is, dan mag hij/zij zelf ook weer naar buiten. Dan kun je dus weer contact met diegene hebben, maar houd daarbij wel de geldende maatregelen in acht.

Wat is de juiste volgorde van desinfecteren? Bijvoorbeeld als je boodschappen gaat doen?

Het is het beste om je handen te wassen voor het boodschappen doen. Je moet in de tussentijd niet aan je gezicht zitten. Als je thuiskomt was je opnieuw je handen. Nadat je je boodschappen hebt opgeruimd doe je dat nog een keer. Als je van de supermarkt je karretje moet desinfecteren doe je dat vooraf voor jezelf en na afloop voor de ander.