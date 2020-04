Hengelo wil duurzame energie via zonnepanelen en windmolens: "Enorme opgave"

Hengelo wil over 10 jaar 67 GigaWattuur duurzame energie opwekken via zonnepanelen op daken, zonneparken en windmolens. Daarmee kunnen ongeveer 20.000 huishoudens, van de ruim 37.000, gebruik maken van duurzame elektriciteit. Ook gaat de gemeente duurzame warmtebronnen inzetten om woningen en gebouwen te verwarmen.

Vorige week werd bekend dat Twente binnen tien jaar de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam kan opwekken. Dat staat in de concept Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente) die de Twentse gemeenten met provincie en waterschap hebben gemaakt. Om dat te realiseren wil Twente de komende jaren 1,5 TeraWattuur elektriciteit opwekken uit zon en wind.

Zonnepanelen

De gemeente Hengelo wil duurzame zonne-energie opwekken via zonnepanelen op daken. Niet alle daken zijn vanwege de ligging en de constructie geschikt als zonnedak. Hengelo verwacht dat in 2030 twintig procent van de daken gebruikt kan worden voor het opwekken van zonne-energie, bijvoorbeeld via bedrijfsdaken, daken van scholen en maatschappelijk vastgoed.

Daarnaast wil de gemeente twee windmolens van 3 MegaWatt binnen de gemeentegrenzen neerzetten. De locatie van die windmolens is nog niet bekend. De gemeente gaat met inwoners, grondeigenaren en betrokkenen bekijken welke locaties in aanmerking komen voor de zonneparken en windmolens.

Delen in opbrengst

Uit eerdere gesprekken met inwoners werd al duidelijk dat inwoners van Hengelo willen dat eerst de daken vol worden gelegd met zonnepanelen, voor de gemeente naar zonneparken en windmolens kijkt. Hengeloërs zien windmolens langs snelwegen en op industrieterreinen ook als een mogelijkheid, het liefst willen inwoners mee kunnen delen in de opbrengst.

Voor locaties voor zonneparken is uit de gesprekken met inwoners van Hengelo gebleken dat grond langs snelwegen en stadsranden met industrie en bedrijvigheid gewenste locaties zijn. Daarbij wordt wel als voorwaarde gesteld dat zonneparken niet ten koste gaan van landbouwgrond.

Enorme opgave

Claudio Bruggink, wethouder Duurzaamheid, benadrukt dat duurzaamheid de komende tijd een belangrijk thema wordt in Hengelo. "Het is een enorme opgave, maar afwachten is geen optie. 2030 lijkt nog ver weg, maar om de zaken goed te regelen, moeten we nu in

actie komen."