Ondernemers Kampen vragen met komische video om steun

Koop elders niet wat het eigen dorp u biedt, maar dan anders. Heel anders. Dat krijg je, zo legt citymarketeer Tameling uit, als de vaste videomaker zich door een lege agenda verveelt: "Dan wordt de creativiteit nog eens extra aangewakkerd."



Beetje simpel

Toen Tameling in gesprek raakte met videomaker Julius Hartman vonden ze elkaar in hun ergernis over de toon van de vele filmpjes die nu de ronde doen. "Nou, ergernis is het niet. Maar we werden allebei een beetje simpel van al die 'we hebben het zo zwaar'-filmpjes. Natuurlijk is het allemaal heel verdrietig, maar wij wilden juist in deze tijd benadrukken dat je ook moet kunnen lachen met én om elkaar."





Vervolgens filmde Hartman diverse binnenstadondernemers die hun eigen waar aanprijzen. Belangrijke voorwaarde: er moet wat mis gaan. De ondernemers mikken namelijk op een glimlach, stelt Tameling. "Of meer. Het moest verfrissend zijn, zonder te provoceren. Volgens mij is dat gelukt."

Bekijk de video, het verhaal gaat hieronder verder

Enthousiast

De ondernemers waren allemaal enthousiast, vervolgt Tameling. "Voor het vervolg hebben we ze gevraagd om zelf te vloggen en dat wil iedereen graag doen. Ondanks de voorwaarde die wij ze hebben gesteld: ze mogen alleen een andere winkelier promoten, dus niet zichzelf."

Het toont volgens Tameling de Kampense mentaliteit. Want hoewel iedereen het natuurlijk moeilijk heeft, zijn ze er voor elkaar. "Niet bij de pakken neerzitten, maar kop d'r veur. Da's Kampen ten voeten uit."