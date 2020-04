Twee Enschedese bedrijven helpen mee aan ontwikkeling testapparaat corona

De gebruikte technologie is oorspronkelijk ontwikkeld voor de ruimtevaart en telecommunicatie en wordt gebruikt voor diagnostische toepassingen. De gecombineerde expertise van de samenwerkende bedrijven maakt een snelle en betrouwbare test voor virusdetectie mogelijk.

'Strategische visie'

Directeur Coenraad van Kalken van Qurin Diagnostics: "De samenwerking met de andere deelnemers bevestigt dat de ultragevoelige biochip, die we samen aan het ontwikkelen zijn voor massale en goedkope screening van kanker, breed toepasbaar is in onder meer diverse andere biomedische gebieden."

Hij vervolgt: "In al deze gebieden is zeer accurate technologie nodig tegen een lagere kostprijs dan de complexe en arbeidsintensieve methoden die nu gebruikt worden. De huidige coronacrisis maakt dit op een pijnlijke wijze aan het grote publiek duidelijk."

Detectie van kanker

Het Enschedese Qurin, dat de hoofdvestiging in Amsterdam heeft, is een biotechnologisch bedrijf dat zich focust op vroegtijdige detectie van kanker. Het eveneens in Enschede gevestigde LioniX International is een toonaangevende wereldwijde leverancier van op maat gemaakte microsystemen, in het bijzonder op basis van geïntegreerde fotonica.