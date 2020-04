KNVB: Huidige top vijf Europa in, twee opties voor promotie/degradatie

De KNVB gaat vanmiddag met de clubs uit het betaald voetbal in gesprek over het afronden van de competitie. De bond heeft dinsdag na de persconferentie van premier Rutte al uitgesproken te willen stoppen met het huidige seizoen. Over de mogelijke gevolgen stuurde de KNVB de clubs een brief en die is uitgelekt.

Over zowel de verdeling van de Europese tickets als de promotie-/degradatieregeling staat in de regeling niets vermeld bij het eerder stoppen van de competitie en daarom beslist het bestuur betaald voetbal.

Solidariteit

Over de clubs die Europa in mogen meldt de KNVB het volgende: "Het bestuur betaald voetbal is van mening dat in deze moeilijke tijden voor het Nederlandse (betaald) voetbal eenheid en solidariteit erg belangrijk is. Mede om die reden is het bestuur de mening toegedaan dat de betaaldvoetbalorganisaties, die op grond van het besluit van het bestuur betaald voetbal zullen deelnemen aan de Europese clubcompetities, de zware morele verplichting hebben om een gedeelte van de gelden die zij ontvangen in verband met deze deelname, te verdelen onder alle betaaldvoetbalorganisaties."

Het gaat dan om de top vijf van de eredivisie: Ajax (Play-offs CL), AZ (Tweede voorronde CL), Feyenoord (Groepsfase EL), PSV (Derde voorronde EL), Willem II (Tweede voorronde EL).

Promotie en degradatie

Voor promotie en degradatie tussen eredivisie en eerste divisie heeft de bond twee opties over. Geen promotie en degradatie en wel promotie en degradatie op basis van de huidige stand. Een derde optie, geen degradatie, maar wel promotie, is door de bond afgeschoten. Overigens weten de Overijsselse clubs daardoor zeker dat ze komend seizoen op hetzelfde niveau spelen. Later vandaag zal de bond naar buiten komen met de definitieve beslissingen.