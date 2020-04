Dode baby Haaksbergen: moeder langer vast, opnieuw onderzoek in woning

De zaak kwam aan het rollen nadat de moeder en haar partner in de nacht voor Eerste Paasdag zich even na middernacht met hun dode kind in het ziekenhuis meldden. De omstandigheden waaronder dat gebeurde, waren dusdanig verdacht dat de artsen de politie alarmeerden.

Omdat het kind thuis was overleden, werd daarop Eerste Paasdag een uitgebreid forensisch onderzoek in de ouderlijke woning aan de Vermeerstraat opgestart.

Moeder langer vast

Vervolgens werd pas dagen later - in de loop van deze week - de moeder aangehouden. Ze wordt ervan verdacht dat ze een rol zou hebben gespeeld bij het overlijden van haar kind. Justitie wil niet kwijt wat de reden was voor de aanhouding: of dat gebeurde op basis van het sporenonderzoek in de woning of naar aanleiding van verklaringen die de vader en moeder tijdens de rechercheverhoren hadden afgelegd.

Vanmiddag werd bepaald dat het voorarrest van de moeder met veertien dagen is verlengd.

Reactie advocaat

Haar advocaat, Mariska Pekkeriet, zegt niet te kunnen reageren. Justitie heeft tegen haar cliënt namelijk zogenoemde beperkingen opgelegd, wat inhoudt dat ze behalve met haar advocaat geen enkel contact met de buitenwereld mag hebben. Raadsvrouw Pekkeriet: "Als ik dus al iets over deze zaak zou willen zeggen, kan dat in het huidige stadium simpelweg niet."

Forensisch experts aan het werk in de woning waar de baby overleed (Foto: RTV OOST)

Vader niet meer verdacht

Waar de moeder werd aangehouden, bleef haar partner op vrije voeten. Wel werd hij aangemerkt als verdachte, hoewel justitie geen enkel commentaar wil geven over zijn vermeende rol in deze zaak. Eerder vandaag werd bekend dat er geen verdenkingen meer tegen hem zijn. Ook nu wil het Openbaar Ministerie nog steeds niet kwijt waar de vader exact van werd verdacht. Zijn advocaat, Emma Keulen, zegt dat haar cliënt niet wil reageren. "Wellicht later, maar in dit stadium wil hij niets kwijt over de zaak."

Zwarte schermen

Nadat na het paasweekeinde in het huis in de Haaksbergse schildersbuurt nog enkele dagen forensisch onderzoek werd verricht, werd dat in de loop van de week beëindigd. Om te voorkomen dat omwonenden tegen de zwarte hekken aan moeten kijken, zijn deze schermen intussen teruggeplaatst tot aan de voorgevel.

Nieuw onderzoek

Deze vrijdag wordt er echter opnieuw onderzoek in de woning verricht. Donderdag al werden er steigers rond het huis gebouwd, waarna alle ramen - zowel aan de voor- als achterzijde - met zwart plastic werden beplakt. Vrijdagochtend zijn technisch rechercheurs opnieuw in de woning aan de slag gegaan. Meerdere personen in witte pakken lopen voortdurend in en uit het pand. Voor het pand staat een grijze bestelbus geparkeerd, even verderop staat een tweede bus.



Volgens bronnen gaat het hier waarschijnlijk om een 3D-onderzoek. Daarbij wordt het hele pand driedimensionaal in beeld gebracht, waarna deze animatie kan worden gebruikt in een eventuele strafzaak.

Er wordt nieuw onderzoek verricht in de woning waar de baby overleed (Foto: RTV OOST)

Al eerder dode baby

Eerder al werd bekend dat de moeder enkele jaren geleden ook al eens is bevallen van een baby, die slechts korte tijd heeft geleefd. Het Openbaar Ministerie wil niet kwijt of dit eerste overlijden nu ook nader wordt onderzocht.

In de buurt was niet bekend dat de vrouw zwanger was van een tweede baby. Later heeft ze tegenover omwonenden verklaard dat ze niet eens wist dat ze zwanger was.