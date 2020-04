Twente steeds belangrijkere logistieke hotspot voor bedrijven

De ranglijst wordt bepaald door 33 logistieke experts in Nederland. Twente doet het goed op basis van onder meer de beschikbaarheid van ruimte én goed personeel en de medewerking van gemeenten en overheden. De positie is mede te danken aan de gezamenlijke investeringen in Twente in de logistieke sector en de haveninfrastructuur.

Twentekanaal

Langs het gehele Twentekanaal in Twente zijn 8 havens in gebruik voor de beroepsscheepvaart. In totaal zijn de havens goed voor zo’n 300 havengerelateerde bedrijven, die werk bieden aan zo’n 7.500 mensen.

Ook Almelo en het XL Businesspark zijn een factor in de stijgende positie op de Nederlandse ranglijst. En na de aanleg van de 2e Sluis bij Eefde, de opwaardering van het Twentekanaal en de groeiende bedrijvigheid op het XL Businesspark is het einde nog niet in zicht. De groei van transport over water betekent een belangrijke duurzame impuls.

'Logistiek bijdraagt aan herstel'

Volgens wethouder Arjen Maathuis van Almelo laat de zesde positie op de ranglijst de enorme potentie zien van de logistiek in Twente. "Als je jaar na jaar stijgt dan val je op in eigen land en ook daarbuiten en dat leidt tot belangstelling. De intensieve samenwerking is essentieel."



De Bornse wethouder Michel Kotteman is voorzitter van het Regionaal Bedrijventerrein Twente, het XL Businesspark: ”We ervaren al langere tijd de groei van de logistiek in Twente. Natuurlijk zitten we nu in Nederland een economische moeilijke tijd, maar ik denk dat de logistiek gaat bijdragen aan het herstel. Het is goed te zien dat bepaalde investeringen nog steeds op stapel staan. Zoals de uitbreiding door Heylen op het XL Businesspark dit jaar en de uitbreiding van de laad- en loskade."



De kaart met de logistieke hotspots in Nederland is gepresenteerd door Logistiek.nl.