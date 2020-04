Droogte in Overijssel: "Een natuurbrand kan zich nu heel snel verspreiden"

Dat weet Adriaan ter Huurne: Hoofd Officier van Dienst bij de Brandweer Twente en gespecialiseerd in natuurbranden. "We kunnen zeggen dat als er een natuurbrand ontstaat, deze zich heel snel kan verspreiden door de huidige droogte."

Ter Huurne legt uit wat de situatie is en hoe deze gemonitord wordt. (tekst gaat verder onder de video)

Monitoring

En die paar buitjes deze week gaan daar niet echt tegen helpen. "Dat gaat slechts om een paar millimeter. We zien in onze metingen dat de kaart in Overijssel rood kleurt, dat betekent een grote kans op snelle verspreiding."

De rode kleur op die kaart verschijnt door het gebruik van metingen door verschillende stations in Overijssel. Eentje bij Staphorst, een station op de Lemelerberg, eentje op de Sallandse Heuvelrug en een station in het buitengebied van Ootmarsum. "Het station lijkt een normaal weerstation. Echter is deze er op gericht om de metingen vlak boven de grond te doen, want juist daar gaat het ons natuurlijk om."

Kans op een natuurbrand

Een groot misverstand is volgens Ter Huurne dat gemeten kan worden hoe groot de kans op een natuurbrand is. "We kunnen alleen de verspreiding ervan meten, niet of er een natuurbrand komt. Deze metingen helpen ons erg goed om ons voor te bereiden op zo'n natuurbrand. Als er nu een melding van brand gedaan wordt in een gebied dat bij ons 'rood' is, sturen we daar direct extra wagens naartoe."

En waar de brandweer normaliter met een vliegtuigje boven natuurgebieden vliegt om waarnemingen te doen, is dat door de coronacrisis even anders. "De verkenner en piloot zitten te dicht op elkaar en dat kan dus even niet. Gelukkig hebben we genoeg andere methodes en hoeven we ons dus geen extra zorgen te maken."