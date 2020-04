Sterftecijfer in Overijssel daalt, maar is nog steeds hoger dan gemiddeld

Er zijn vorige week, ook in Overijssel, minder mensen overleden dan in de weken daarvoor. Hoewel het sterftecijfer daalt, overlijden er nog altijd een stuk meer mensen dan gemiddeld. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

In de 'pre-coronaweken', de eerste tien weken van 2020, stierven in Nederland gemiddeld 3,1 duizend mensen per week. In de afgelopen week waren dat er zo'n 4,3 duizend. Hoewel dat er een stuk meer zijn dan gemiddeld, betekent het een daling ten opzichte van eerdere weken. In de twee weken daarvoor stierven zo'n vijfduizend mensen per week in Nederland.

Cijfers Overijssel

Vorige week, week 16, overleden in Overijssel 271 mensen. De weken daarvoor lag dat aantal aanzienlijk hoger. De teller kwam toen ruim boven de driehonderd uit. In de weken voor de uitbraak van het coronavirus lag het sterftecijfer in Overijssel op 216.

Een blik op het aantal mensen dat in Overijssel is overleden in de weken 10 tot en met 15 varieert nogal per gemeente. In veel Overijsselse gemeenten overleden tot twee keer meer mensen dan gemiddeld dan in de weken voor de coronacrisis uitbrak. In Hengelo, Oldenzaal, Wierden en Twenterand stierven zelfs minder mensen dan gemiddeld.

In andere gemeenten in Overijssel ligt het sterftecijfer juist een stuk hoger. In Ommen, Zwolle, Zwartewaterland en Kampen, ligt het sterftecijfer vier keer hoger dan gemiddeld.

