Een kijkje achter de schermen bij de Posten: geestelijk verzorger Simon Saliba

De coronacrisis heeft veel invloed op het dagelijks leven. Hoe we daar mee omgaan verschilt van mens tot mens. Zowel bewoners als medewerkers van de Posten kunnen geconfronteerd worden met praktische, morele en emotionele vragen. Gelukkig wordt er ook op dat gebied goed voor hen gezorgd. Bewoners, mantelzorgers en medewerkers kunnen daarvoor op verschillende plekken binnen de Posten terecht. De psychologen, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers staan paraat.

Even je hart luchten

Simon Saliba is één van de geestelijk verzorgers van de Posten. De mobiele nummers van hem en zijn collega geestelijk verzorger staan vermeld op het intranet en in de nieuwsbrieven die de Posten stuurt naar medewerkers, bewoners en hun familie. De geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkers willen laagdrempelig bereikbaar zijn voor iedereen die behoefte heeft om even zijn hart te luchten.

Als geestelijk verzorger heeft Simon Saliba vooral aandacht voor zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwing. Hij kan deze aandacht bieden aan bewoners, maar ook aan mantelzorgers. "De situatie heeft immers ook veel impact op hen en het contact met mantelzorgers is ontzettend waardevol", aldus Simon. "Door emoties als angst, onzekerheid en verdriet te delen kunnen we mensen het gevoel geven dat ze het weer beter aankunnen."

De gesprekken met bewoners zijn intens deze dagen Simon Saliba

Saliba en zijn collega's praten over onderwerpen als ziekte en gezondheid, leven en dood, en over de verwerking van de situatie waarin mensen verkeren. Deze onderwerpen komen vanwege het coronavirus ineens extra dichtbij voor de kwetsbare bewoners van de Posten. Simon: "De gesprekken met bewoners zijn intens deze dagen. Er gebeurt namelijk veel in korte tijd." Aandacht is volgens Simon nu een sleutelwoord: "Vergeet niet om elkaar aandacht te blijven geven!"

Medewerkers hebben het soms moeilijk

De geestelijk verzorgers van de Posten nemen ook zelf het initiatief om contact op te nemen met medewerkers. Zij hebben het soms moeilijk deze dagen: bijvoorbeeld wanneer zij de zorg hebben voor bewoners met een coronabesmetting. Niet alleen is het werken in de beschermende kleding erg zwaar en vermoeiend, ook krijgen ze te maken met onzekerheid, ongerustheid en verdriet bij de bewoners en bij zichzelf.

Zowel in hun werksituatie als thuis kan dat leiden tot spanning en stress. De telefoontjes van de geestelijk verzorgers worden dan ook bijzonder gewaardeerd. Op zijn beurt heeft Simon veel bewondering voor de zorgmedewerkers die zich met hart en ziel voor de bewoners inzetten.

