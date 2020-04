Minister Slob: geen rooster van halve dagen en scholen niet later dan 11 mei open

Basisscholen mogen niet later dan 11 mei weer opengaan. Een rooster van halve dagen is niet gewenst, omdat het aantal ouders rond de school zo beperkt mogelijk moet blijven. Bovendien is de buitenschoolse opvang dan niet goed te organiseren. Dat stelt de minister van Onderwijs, Arie Slob, in een dringend advies aan scholen.

Het is aan scholen zelf hoe ze vanaf 11 mei het onderwijs op hun school invullen, maar daarbij wordt wel uitgegaan van hele dagen onderwijs. Scholen mogen zelf weten hoe ze de groepsindeling en de verdeling van kinderen over de weekdagen bepalen. Voorwaarde is dat kinderen in ieder geval halve weken naar school moeten.

De minister draagt scholen en kinderopvang op snel met elkaar in gesprek te gaan over de manier waarop onderwijs en buitenschoolse opvang op elkaar aansluiten. Volgens de minister hebben sommige scholen en kinderopvangorganisaties hier al afspraken over gemaakt, maar is dat nog niet overal gelukt.