D66 Zwolle stelt vragen over privacy rond coronamaatregelen

D66 Zwolle stelt vragen over de privacy van de Zwollenaar (Foto: GettyImages / Urunpong)

D66 in de Zwolse gemeenteraad heeft vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de vraag hoe het zit met de privacy van de Zwollenaar bij het nemen van maatregelen rond de coronacrisis.

De komst van corona-apps maakt veel tongen los als het gaat om de privacy. 'Met de discussie over corona-apps en de mogelijke gevaren voor de privacy van gebruikers nog in het achterhoofd, is het goed om de grens tussen de noodzaak van te nemen coronamaatregelen en de gevolgen voor de privacy van inwoners, één van de meest fundamentele grondrechten, te bewaken', schrijft D66-raadslid Caudia van Bruggen als inleiding op de vragen die ze heeft.

'Weinig zicht'

'We hebben als controlerend orgaan – zeker lokaal - weinig zicht op wat er exact met opgehaalde data gebeurt en in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van de uitzonderingssituatie', schrijft ze verder.

Van Bruggen wil weten of het college het met D66 eens is dat de bescherming van persoonlijke gegevens van inwoners een grondrecht is dat zo veel als mogelijk nageleefd dient te worden.

Persoonlijke gegevens

Ook vraagt ze zich af in hoeverre de gemeente Zwolle gebruikmaakt van persoonlijke gegevens van inwoners in relatie tot maatregelen die verband houden met de coronacrisis. En ze wil weten op welke wijze de gemeente haar inwoners op de hoogte brengt als er gebruikgemaakt

wordt van zijn of haar persoonlijke gegevens.

De AVG geeft de mogelijkheid voor werkgevers en zorgautoriteiten om in uitzonderingssituaties gezondheidsgegevens te verwerken zonder

expliciete toestemming van betrokkenen. D66 wil weten of de gemeente Zwolle dit ook doet en zo ja, in welke gevallen dat gebeurt.