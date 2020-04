Opa's en oma's in verpleeghuis De Schutse in Rijssen kunnen dankzij ondernemer weer bezoek ontvangen

Bij verpleeghuis De Schutse in Rijssen is vanmiddag een bezoekersunit geplaatst. Zo kunnen familieleden van deze kwetsbare bewoners toch hun vader, moeder, opa of oma bezoeken.

Al weken zitten alle verzorgings- en verpleeghuizen op slot voor bezoekers, zo ook alle locaties van zorginstelling Carintreggeland waar De Schutse onderdeel van is. Om de bewoners ook op een andere manier dan via beeldbellen weer in contact te brengen met familieleden is de bezoekersunit geplaatst.



Unitleverancier

Het initiatief komt van Henri ter Steege van unitleverancier De Mors uit Rijssen. "Ik zag op televisie dat er bij veel verpleeghuizen dit soort units werden geplaatst. Toen dacht ik: 'Dit kunnen wij ook doen'."



De Mors heeft de unit kosteloos omgebouwd zodat deze coronaproof is. Aan twee kanten is een deur geplaatst, zodat de unit van twee kanten te betreden is. Daarnaast is een plexiglazenwand in het midden geplaatst.

"Het is helemaal geweldig", zegt de dolblije zorgmanager Emmely Hoek. "We skypen veel en familie zwaait regelmatig voor de ramen, maar onze bewoners begrijpen dat vaak toch niet waarom ze niet even binnenkomen. Nu kunnen familieleden echt even gezellig aan tafel in de unit. We hopen dat ze straks de glazen wand helemaal niet meer zullen opmerken."

Ook het vervoer voor het plaatsen en het weer afvoeren van de unit wordt geheel belangeloos verzorgd door transportbedrijf Wessels. Bedoeling is dat de bezoekersunit anderhalve week bij De Schutse blijft staan waarna die naar andere verpleeghuizen in de omgeving gaat.