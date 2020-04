Hoe vermaak je je kinderen nu alles dicht zit in de vakantie? "Creëer een vakantiegevoel"

De kinderen van Lotte Huijsman uit Oldenzaal hebben het getroffen: hun moeder werkt namelijk voor Kidsproof Twente, een site waarop allemaal tips staan wat kinderen kunnen doen in de vakantie. En dus staat de tuin vol met een trampoline, hutten en ander speelgoed.

In en om het huis

"Het is best lastig voor ouders omdat ze er nu niet op uit kunnen gaan", vertelt Huijsman. "Dus moeten er nu activiteiten in en om het huis bedacht worden." Op de site Kidsproof Twente geeft ze tips hoe ouders toch de dagen kunnen doorkomen. Ook als ze zelf even rust willen of willen bankhangen.

Ouderwetse spelletjes

"Je ziet dat kinderen ook meer in de straat spelen", gaat Huijsman verder. "Stoepkrijten en andere ouderwetse spelletjes komen weer in."

Kennen we bijvoorbeeld nog 'stand in de mand'? Of 'tien tellen in de rimboe'?

Lekker weer

Hele dagen achter een beeldscherm is dus geen optie. Want voor school verloopt ook veel digitaal. "We willen kinderen nu juist tips geven om dingen buiten te doen. Zeker met dit lekkere weer. En op veilige afstand kan dat allemaal best."

In de reportage deelt Huijsman nog een aantal tips met ons: