Eigenaar in tranen na grote brand in zijn fietsenwinkel: "Dit is een nachtmerrie"

Hans Bloemendal staat nog te trillen op zijn benen. Vanochtend omstreeks acht uur brak er een grote brand uit in zijn winkel aan de Larenseweg in Holten. "Ik deed de winkel open, het alarm eraf en het licht aan", vertelt hij. "Maar het licht ging ineens vanzelf weer uit. Toen zag ik al ietsjes rookontwikkeling en vlammetjes onder het plafond komen. Ik heb het nog geprobeerd te blussen, maar binnen no-time stond de hele boel in de hens."



Winkel in puin

Wat rest is een winkel in puin. Het dak is grotendeels open gebroken, de muren zijn zwartgeblakerd en de ruiten zijn ingetikt. "De brandweer heeft gezegd dat het pand als verloren moet worden beschouwd", zegt Bloemendal. Hij veegt een traan weg. "Ik zat hier pas sinds begin december. Een eigen fietsenwinkel in Holten was een langgekoesterde droom. Die droom spat nu helemaal uit elkaar. Dit wil je niet meemaken, het is echt verschrikkelijk."



De veelal gloednieuwe fietsen die in het pand stonden, zijn na de bluswerkzaamheden uit het pand gehaald. "Die zitten allemaal onder het water en onder de rookschade. We moeten nog inventariseren hoe groot de schade is. Het is onwezenlijk wat er hier gebeurd is."



Forse rookontwikkeling

De vlammenzee in de Holtense fietsenwinkel zorgde voor forse rookontwikkeling. "We hebben omwonenden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden", zegt Irene Mazeland, woordvoerder van Brandweer Twente. "Die rookontwikkeling heeft ongeveer drie kwartier geduurd, daarna nam het af. Rond half tien was de brand onder controle. Er zijn gaten in het dak gemaakt om beter bij de brand te kunnen komen."



Over de oorzaak van de brand tast zowel Bloemendal als de brandweer nog in het duister.



Naar Rijssen

De fietsenhandelaar heeft sinds jaar en dag ook een vestiging in Rijssen. "Ik denk dat we nu de voorraad daar naartoe halen en daar voorlopig even een doorstart maken. Maar precies weet ik het ook niet, want ik sta nog helemaal te shaken."

