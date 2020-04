CDA Overijssel: natuurbeleving hoort gratis te zijn, dus geen parkeerkosten

Natuurbeleving hoort gratis te zijn en mag geen parkeergeld kosten. CDA Overijssel is tegen de invoering van betaald parkeren door natuurorganisaties, omdat dit bezoekers tegen kan houden. Bovendien geeft het volgens de partij overlast omdat mensen in de omgeving van een natuurgebied ongetwijfeld op zoek gaan naar een gratis parkeerplek.

"Natuurbeleving hoort gratis te zijn en geen 1,45 euro per uur of zeven euro per dag aan parkeergeld te kosten. Een wandeling maken neemt al gauw twee tot drie uur in beslag, nog langer als ook een bezoek aan de horeca wordt gebracht. Dan gaat het om een serieus bedrag, waarbij de horeca er vaak bij in zal schieten", aldus Statenlid Jeroen Piksen.

"Bovendien hoort de natuur voor iedereen bereikbaar te zijn en door parkeergeld te heffen, zullen veel mensen af zien van een bezoek aan bos of heide." Hij constateert dat de natuurorganisaties al subsidiegeld van de overheid ontvangen, opgebracht door de belastingbetaler. "Die draait nu ook nog eens op voor parkeergeld dat deze organisaties willen gaan vragen."

Vragen

CDA Overijssel stelt een aantal vragen aan Gedeputeerde Staten over de mogelijke invoering van betaald parkeren door natuurorganisaties. Zo wil de Statenfractie weten of de natuurorganisaties overleg met de provincie hebben gevoerd en of er bij de subsidietoekenning voorwaarden zijn gesteld aan de toegankelijkheid van natuurgebieden.