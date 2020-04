GGD kan meer zorgmedewerkers testen, maar aantal aanmeldingen blijft achter

GGD Twente neemt sinds enkele weken in de zogeheten teststraten coronatesten af. Zorgmedewerkers met klachten mogen na verwijzing van een bedrijfsarts door de teststraat. Het aantal medewerkers dat een test laat afnemen, lijkt nu echter te stokken in Twente. Er kan veel meer getest worden.

Volgens Liesbeth de Wit van GGD Twente loopt het aantal afgenomen tests bij zorgmedewerkers niet terug. Er is sprake van een stabiel aantal. De Wit: "We doen nu een test of veertig per dag, maar zouden veel meer mensen willen en kunnen testen als die behoefte er is."

De Wit denkt dat zorgmedewerkers zich misschien minder snel melden, omdat ze nog niet helemaal goed weten dat ze welkom zijn. "Dat zou kunnen doordat in het begin van de coronacrisis heel weinig testen beschikbaar waren. Maar die tijd is nu voorbij. Alle medewerkers in de zorg zijn nu welkom."



Belang van testen

Volgens De Wit is het belangrijk dat mensen in de zorg zich zoveel mogelijk laten testen. "Het is gevaarlijk als mensen gaan werken terwijl ze klachten hebben die mogelijk door corona veroorzaakt zijn. We willen bij die mensen heel graag weten of die klachten door corona komen, of dat het gewoon een neusverkoudheid is."

Het is overigens niet zo dat iedereen in de zorg zomaar kan komen. Daarvoor moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. De Wit: "Je moet in de zorg werken, patiëntcontact hebben en klachten hebben. Mensen voor wie dat geldt kunnen zich melden bij de bedrijfsarts, die kan vervolgens een aanmelding doen voor een coronatest."