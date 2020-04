Gajes speelt 'Deventer Op Stelten in het klein' voor bewoners verzorgingshuizen

"Dit is waarom we bestaan. Theater maken om mensen blij te maken", zegt Maartje Keijzer van de Deventer theatergroep Gajes. Het voortbestaan van het gezelschap staat door de coronacrisis op de tocht. "Dus we zijn héél blij dat we voor deze oudere mensen in verzorgingshuizen mogen spelen."

De beeldende, veelkleurige en muzikale voorstelling 'Sneeuwwitje en de zeven dwergen op raamvisite', wordt gespeeld bij zes verzorgingshuizen in de gemeente Deventer. Keijzer: "Ons hele speelseizoen ligt in duigen. Alles is afgelast. Deventer Op Stelten gaat niet door. Niet alleen vanwege de inkomsten is dit héél fijn. Ook omdat dit de reden van ons bestaan is. We willen spelen, theater maken om de mensen blij te maken."

Passende voorstelling

Het initiatief komt van Jan-Henk van der Kolk van woon- en zorgcentrum Humanitas in de stad. "Ik wilde de mensen in deze coronatijd iets bieden naast de muzikale voorstellingen die er geregeld zijn. Door de afgelasting van Deventer op Stelten was Gajes in staat snel een passende voorstelling voor de ouderen in de verzorgingshuizen te maken.

Tijdens de voorstelling rijdt een wagentje met daarop Sneeuwwitje rond het verzorgingshuis. De zeven dwergen zijn met ladders en zeemlappen uitgerust om de boel schoon te maken. Een wanhopig zoekende en roepende prins op stelten loopt ook zijn ronde. "Een bewegende voorstelling langs de ramen van het woon- en verzorgingshuis die de mensen liefdevol en op veilige afstand wakkerschudt."

Reuring

De reacties bij bewoners van de verzorgingshuizen 'Groote en Voorster' en Ludgerus, waar al gespeeld is, zijn laaiend enthousiast. "Een beetje reuring is heel fijn, we kunnen nergens heen, zitten al weken opgesloten", is het gedachtegoed.

De voorstelling is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Deventer. Die subsidie was aanvankelijk bedoeld voor de ontwikkeling van een theaterstuk voor Deventer Op Stelten, maar met goedkeuring van de gemeente nu ingezet voor dit stuk voor ouderen in verzorgingshuizen.