Videobellen met de dokter: online spreekuur oplossing voor Twents huisartsentekort

Patiënten in Twente kunnen sinds kort videobellen met de huisarts en waarnemers. Huisartsen kunnen zo vanaf elke locatie patiënten voorzien van zorg. Het online spreekuur is volgens huisarts Prenger 'de oplossing voor het huisartsen tekort in krimpregio's'.

De wachtkamer van Bé Prenger in Delden is leeg. Toch heeft Prenger vanmorgen spreekuur. De huisarts logt in op ArtsOnline en met een paar klikken en een extra controle ziet hij de digitale wachtkamer. "Er zit maar een patiënt. Dat is meneer Van der Veen, ik heb hem gevraagd als proefpatiënt. Hij is al eens op het digitale spreekuur geweest."

Huisartsentekort

In verschillende regio’s in Nederland, maar zeker ook in Twente, bestaat een tekort aan huisartsen. Met name in Enschede hebben (nieuwe) inwoners moeite om een huisarts te vinden. Ook in andere plaatsen in Twente is de nood hoog. Huisartsen stellen hun pensioen uit, omdat er geen opvolging is en de steeds toenemende werkdruk valt velen zwaar. Aan het aantal huisartsen in Nederland ligt het niet, maar het blijkt moeilijk om de huisartsen naar Twente te krijgen.

Online spreekuur

Huisartsen Prenger, Timmers, Meijer en Van Baasbank, Roset en Menzis zijn samen aan de slag gegaan om te kijken naar oplossingen. Het online spreekuur biedt uitkomst. "Huisartsen kunnen vanaf elke gewenste locatie patiënten voorzien van huisartsenzorg. Daarnaast biedt het platform een marktplaats voor huisartsen die spreekuren online willen laten waarnemen. Patiënten hebben hierdoor thuis toch persoonlijk contact met een huisarts. Huisartsen met een drukke huisartsenpraktijk worden ontlast in de werkdruk."

De pilot is inmiddels gestart. Er doen veertien huisartsen mee, verdeelt over vijf praktijken.

Privacy

Een van de aspecten waar volgens Prenger veel aandacht aan is besteed, is de privacy. "Videobellen gaat via een beveiligde verbinding. De gesprekken met patiënten zijn net zo vertrouwelijk als anders."

Voelt vertrouwd

Huisarts Prenger heeft veel oudere patiënten en niet iedereen is even handig met de moderne communicatiemiddelen. Meneer Van der Veen heeft er geen moeite mee en vindt het een prima oplossing. "Je hoort en ziet elkaar, het voelt heel vertrouwd en het is te vergelijken met een echt bezoek aan de huisarts."

Geen lapmiddel

Het online spreekuur wordt na de zomer geëvalueerd, maar de kans dat het weer verdwijnt is nihil. "Dit is geen lapmiddel en past prima bij de huidige tijd. Het is voor patiënt, arts en waarnemer een uitkomst. Hier gaan we zeker mee door."