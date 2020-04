Lintjesregen in Overijssel: de alternatieven die burgemeesters bedachten

Via beeldbellen feliciteerden burgemeesters Arco Hofland van Rijssen-Holten en Ellen Nauta van Hof van Twente de gedecoreerden met hun onderscheiding. In het bijzijn van familie ontvingen de gedecoreerden op virtuele wijze hun welverdiende lintje.



Normaal gesproken krijgen de gedecoreerden hun onderscheiding op het gemeentehuis, maar dat kon dit jaar in verband met het coronavirus niet doorgaan.



Nietsvermoedend

In de gemeente Rijssen-Holten werd Nijkamp benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij werd nietsvermoedend gebeld via een videoverbinding door burgemeester Hofland. De Holtense was in de veronderstelling dat ze geïnterviewd zou worden over het coronavirus met betrekking op haar bakkerij.







Hele eer

Ook RTV Oost-collega Herman Loohuis uit Delden werd in het zonnetje gezet. Loohuis doet veel vrijwilligerswerk. Zo gaat hij onder meer regelmatig met gehandicapten op stap, was hij voorzitter van de ondernemingsraad en is hij zowel spelend lid als voorzitter van muziekvereniging Amicitia. "Het is een hele eer om beloond te worden voor de dingen die je leuk vindt", sprak Loohuis.



Ondanks dat de lintjesregen op deze manier een succes was, verlangt burgemeester Ellen Nauta (Hof van Twente) toch naar de normale wijze. "Je wilt de mensen kunnen feliciteren en kussen zoals gewoonlijk. Hopelijk kan dat volgend jaar weer, want dat vind ik toch het mooiste."

Herman Loohuis werd vandaag op zijn werk verrast met een lintje (Foto: RTV Oost)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Irma van der Zee uit Wijhe kreeg te horen dat zij vanaf vandaag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is. Burgemeester Ton Strien bracht haar die boodschap persoonlijk over via een beeldverbinding.



Officieel moment

Er volgt later dit jaar nog een officieel moment waarbij de gedecoreerden de lintjes daadwerkelijk in ontvangst zullen nemen. Het is nog onduidelijk wanneer dit zal plaatsvinden.

Dit zijn de alternatieve manieren

De Bornse burgemeester Jan Pierik haalde vandaag de bakfiets van stal om de gedecoreerden te verrassen met een bloemetje.

In Ommen pakte burgemeester Hans Vroomen de telefoon.

Raalter burgemeester Martijn Dadema kroop achter de laptop om zijn gemeentegenoten in te lichten. Maar daar bleef het niet bij: de gedecoreerden kregen ook een slagroomtaart.

Burgemeester Bort Koelewijn laat de gedecoreerden uit Kampen via een beeldverbinding de lintjes zien die voor hen klaarliggen.

Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo, stelt in een video de vijf Almeloërs voor die vandaag een lintje kregen.