Haaksbergse 'uitvaartbroers' ontwikkelen coronabestendige condoleancezuil

Ze zijn amper negentien en twintig lentes, maar kregen het ambacht van uitvaartleider haast met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten. In navolging van moeder Esther, die op haar 25e ooit de jongste uitvaartleider van ons land was. Zij was het die op haar beurt de fakkel had overgenomen van haar vader Leo, 'opa Startman'. "Wij zijn inderdaad de derde generatie", zegt Danny.

De broers Startman met moeder Esther, op haar 25ste destijds de jongste uitvaartleider van ons land (Foto: Jan Colijn)

Doorn in het oog

Het was de broers een doorn in het oog dat het vanwege de coronacrisis amper mogelijk is om waardig afscheid te nemen van een dierbare. Toen Danny hoorde dat de moeder van een van zijn beste vrienden had gekozen voor euthanasie, ging hij samen met broer Dave rond de tafel. En kwamen ze op het idee van de condoleancezuil.

Helemaal nieuw is het idee niet, zegt Dave. "Ze worden onder meer gebruikt op bruiloften en ook in de uitvaartwereld. Maar dat zijn peperdure apparaten die duizenden euro's kosten. Of die je per uur kunt huren. We wilden nabestaanden beslist niet opzadelen met extra kosten. Daarop kwamen we op het idee om zelf een vergelijkbare zuil te maken."

Emotie

Het eindresultaat is even simpel als effectief. Een iPad, waarop de bezoeker van de condoleance een videoboodschap kan inspreken. "Heel wat persoonlijker dan een condoleance via internet of in een register", zegt moeder Esther. "Nu hebben de nabestaanden er ook meteen een gezicht en dus emotie bij."

De zuil is dusdanig gemaakt dat iedereen ermee overweg kan. Danny: "Het enige wat mensen hoeven te doen is een rode knop indrukken om de opname te starten en op dezelfde knop drukken om die weer te beëindigen." De familie krijgt de beelden naderhand digitaal overhandigd.

Uitvaart tot in puntjes voorbereid

Komende week wordt de condoleancezuil officieel in gebruik genomen. In aanloop naar de uitvaart van een jonge vrouw uit Haaksbergen, die al enige tijd ziek was. Ze heeft alles tot in de puntjes voorbereid. Tot het beschilderen van de deksel van haar kist aan toe. Op de monitor naast de condoleancezuil een foto van een paardenbloem, die ze afgelopen week zelf nog maakte.

De overledene had samen met vriendinnen het deksel van haar eigen kist beschilderd (Foto: Jan Colijn)

Primeur

"Toen we haar vertelden dat we bezig waren met deze zuil, reageerde ze enorm enthousiast. 'Dan hoop ik wel dat ik de primeur heb', zei ze."

De zuil kan de komende coronaweken en wellicht -maanden een uitkomst bieden bij uitvaarten, aldus Danny. "Wij bieden het kosteloos aan. De iPad hadden we al. We hoefden alleen wat hout van de bouwmarkt te kopen. Als andere uitvaartondernemingen dit systeem willen overnemen, dan helpen we ze graag op weg."