Boek over honderd jaar Go Ahead Eagles aan de Vetkampstraat vanaf vandaag in de winkels

Herman Starink schreef het boek samen met collega-bestuurslid Edgar Overmeen van de stichting Niet te Kraken. De stichting beheert het archief van Go Ahead Eagles.

"In 1920 was dit nog geen stadion midden in een woonwijk", vertelt Starink. "Toen lag het eigenlijk nog buiten de stad, want de Vetkampstraat was er toen nog niet. De wijk erachter ook niet. Tegenwoordig is dit het 'unique selling point', een stadion midden in een woonwijk, naar klassiek Engels voorbeeld."

De hoofdtribune in 1920 (Foto: Stichting Niet te Kraken)

Waar veel clubs de afgelopen twintig tot dertig jaar stadions lieten bouwen buiten de stad, bleef Go Ahead Eagles voetballen in De Adelaarshorst aan de Vetkampstraat. "Dat het stadion hier nog is, dat is uniek", aldus Starink. "Ook stadions die al honderd jaar op dezelfde plek zijn, die zijn uitermate zeldzaam. Alleen Het Kasteel van Sparta stamt uit 1916. Ik denk dat Go Ahead Eagles daarna de oudste club is die in een stadion op één en dezelfde plek speelt."

Nieuw stadion

Toch lagen er jarenlang plannen klaar om een nieuw stadion te bouwen, ergens aan de rand van Deventer, zo schrijft Starink in het boek. "Er zijn een stuk of zes locaties geweest die allemaal in beeld waren. De één realistischer en concreter dan de ander. Het ging uiteindelijk allemaal niet door omdat de club in 2003 op een haar na failliet was. Vijftien jaar geleden is de keuze gemaakt om hier te blijven en is het stadion verbouwd. Achteraf zijn heel veel mensen daar blij mee."

Het boek 'Honderd jaar Vetkampstraat' bestaat uit twee delen. De geschiedenis van het stadion in de Deventer woonwijk Voorstad Oost en een deel met de 25 meest legendarische wedstrijden die in het stadion zijn gespeeld.

De eerste wedstrijd op 2 mei 1920 (Foto: Stichting Niet te Kraken)

"De eerste wedstrijd op 2 mei 1920 was natuurlijk memorabel", blikt Starink terug. "Het was een wedstrijd in de kampioenscompetitie. De landelijke eredivisie bestond toen nog niet. Nederland was toen verdeeld in vier districten. De kampioenen daarvan speelden na de reguliere competitie in de kampioenscompetitie tegen elkaar. De eerste wedstrijd was hier aan de Vetkampstraat tegen VOC uit Rotterdam, dat was de kampioen van West. De wedstrijd eindigde in 3-0 voor de Eagles. Terwijl ze daarvoor uit met 6-0 hadden verloren van dezelfde club. Dus ze begonnen hier goed."

Rentree Marc Overmars

Naast de eerste wedstrijd wordt ook uitgebreid geschreven over de wedstrijd in de jaren '30 dat de Eagles landskampioen werden op eigen veld. Of over de wedstrijd in de oorlog dat ze juist degradeerden. Dat was in die tijd bijzonder voor Go Ahead. Ook de eerste en enige Europacupwedstrijd tegen Celtic in 1965 en de rentree van Marc Overmars bij de Eagles komt aan bod.

De wedstrijd in 1963 tegen Feyenoord (Foto: Stichting Niet te Kraken)

Lichtpuntje in Coronatijd

Starink, die zelf al ruim veertig jaar in het stadion komt, hoopt dat het boek voor de fans een lichtpuntje is in deze voetballoze tijd. Het boek zou feestelijk gepresenteerd worden tijdens de festiviteiten rondom het 100-jarig jubileum. "Alle festiviteiten zijn geschrapt door de coronacrisis", vertelt Starink. "Op 1 mei was de laatste competitiewedstrijd van het seizoen gepland, tegen TOP Oss hier thuis. Door Go Ahead en de amateurtak zouden dan allerlei activiteiten georganiseerd worden. Maar ik zou het zonde vinden als dit jubileum helemaal ongemerkt voorbij gaat. Dus in die zin gaat het boek hopelijk als een lichtpuntje fungeren."