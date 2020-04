LTO Noord over miljardeninvestering tegen stikstofcrisis: "Vooral gericht op uitkoop"

Het kabinet investeert vijf miljard euro om de stikstofcrisis aan te pakken. Daarvan gaat 200 miljoen per jaar naar bedrijven die de uitstoot moeten verminderen. Toch is LTO Noord niet blij met de investering en ook de natuurorganisaties zijn allerminst te spreken over het investeringsplan dat nu op tafel ligt.

"Er wordt veel geld in maatregelen gestoken, met name in de opkoop van bedrijven", zegt Trienke Elshof van LTO Noord. "Dat voelt voor onze sector alsof we er niet toe doen."

De boerenbelangenorganisatie heeft liever dat het geld niet in de opkoop, maar juist in innovatie van boerenbedrijven wordt gestoken. "We moeten naar de lange termijn kijken, naar emissiearme stallen. In Brabant zijn veel boeren gestopt met hun bedrijf, omdat die innovaties te veel kosten en te lang duren."

'Hoe effectief?'

"Slechts een beperkt deel is gericht op toekomst, innovatie en emissiereductie in de bedrijfsvoering van boeren. Er komt veel geld beschikbaar, de vraag is echter hoe effectief dat gaat zijn. LTO vreest dat met dit pakket onvoldoende ontwikkelingsruimte voor de toekomst wordt gecreëerd."

Ondanks dat de boerenorganisaties mee mochten praten over het plan om de stikstofcrisis aan te pakken, zien ze daar weinig van terug. "We herkennen onze inbreng niet in het plan zoals het er nu ligt."

Natuurorganisaties

Ook natuurorganisaties als Natuurmonumenten en Natuur & Milieu zijn niet tevreden over de kabinetsplannen. Zij vinden een termijn van tien jaar te lang en willen direct actie.

'De voorgestelde stikstofreductie is te laag. Daardoor blijft de natuur ook in de toekomst fors onder druk staan. In de helft van de natuurgebieden blijft de stikstofuitstoot tot 2030 te hoog. En zo raken we niet uit de stikstofimpasse. Het voorstel biedt slechts de helft van de reductie die nodig is', schrijven de natuurorganisaties in een gezamenlijke reactie.

Economische ontwikkeling

"Ook om economische ontwikkeling mogelijk te maken is het noodzakelijk dat we het stikstofprobleem definitief oplossen," zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten. "Dat vraagt om stevige doelen en échte ambities, zowel voor natuurversterking als voor stikstofreductie."