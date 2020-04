Een kijkje achter de schermen bij de Posten: thuiszorgverpleegkundigen Miranda en Amina

De Posten telt ruim 500 klanten die thuiszorg ontvangen. De zorg varieert van huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging en verpleging tot dagopvang en dagbesteding. De Posten zet alles op alles om de thuiszorg zoveel mogelijk door te laten gaan, alleen wordt het soms wel wat anders georganiseerd.

Miranda van der Heide en Amina Noamani zijn verpleegkundigen bij de Posten Thuiszorg. Miranda vertelt dat de coronacrisis haar werk beïnvloedt. Ze start de dag met het lezen van de dagelijkse update over de actuele situatie voor de Posten en de informatie die van belang is voor de zorgverlening. Routes in de wijk zijn aangepast, sommige contactmomenten met de klanten worden vervangen door beeldbellen en samen met collega’s de dag beginnen met een kopje koffie op kantoor is er voorlopig niet bij.

Bij klachten extra bescherming

Voordat thuiszorgmedewerkers iemand bezoeken, nemen zij telefonisch contact met op om te vragen hoe het gaat. Zijn er klachten die lijken op de bekende corona-symptomen, dan nemen de zorgmedewerkers extra voorzorgsmaatregelen als een mondkapje en handschoenen. Zo wordt hun eigen gezondheid beschermd. Gelukkig heeft de Posten geen tekort aan beschermingsmiddelen.

Ook voor de thuiszorgklanten zijn de gevolgen van het coronavirus ingrijpend. Familie of mantelzorgers komen niet of nauwelijks op bezoek, ze kunnen niet deelnemen aan activiteiten of even naar de supermarkt. Vaak zijn de thuiszorgmedewerkers de enige personen die ze zien.

Miranda: "Gelukkig worden er in vliegende vaart andere manieren gestart om in contact te blijven. Zorgtechnologie speelt daarin een grote rol. We maken vaker gebruik van beeldzorg. Zo houden we op afstand toch een vinger aan de pols. Ook onze fysiotherapeuten en psychologen maken hier gebruik van. Zo kan er toch best veel."

Vandaag hielp ik een klant bij het beeldbellen met zijn dochter Miranda van der Heide

Een ander middel dat de Posten sinds kort gebruikt in de thuiszorg is de Compaan; een hele eenvoudige, gebruiksvriendelijke tablet, speciaal voor senioren. Amina: "Vanmiddag heb ik nog een thuiszorgklant geholpen bij het beeldbellen met zijn dochter. Mooi om te merken hoe zij er allebei van genoten om elkaar even te zien."

Iedereen virusvrij

Miranda's thuiszorgklanten zijn allemaal virusvrij. Toch blijven het voor haar en haar collega’s spannende werktijden. Zij hebben te maken met onzekerheid en ongerustheid over bewoners, hun gezinsleden en zichzelf. Bovendien zit het verlenen van 'warme zorg' in hun bloed. Even een arm om iemand heen slaan is zo gewoon, maar dat is nu niet mogelijk. Miranda: "Dat vind ik zelf ook lastig, vooral wanneer ik merk dat mensen het moeilijk hebben."

