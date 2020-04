GA Eagles-directeur Van Dop: "Het leek op een stemming, maar besluit was al genomen"

Het besluit van de KNVB om dit seizoen geen promotie/degradatie toe te kennen tussen eredivisie en eerste divisie was volgens Go Ahead Eagles directeur Jan Willem van Dop ook genomen als er meer clubs voor hadden gestemd vandaag.

"Het leek alsof het een stemming was, en daarmee heeft de KNVB zich in een vervelende positie gemanoeuvreerd, want volgens mij was dit besluit allang genomen", zei hij in De Oosttribune van vanavond.

Voorgenomen besluit

Alle clubs uit het betaalde voetbal kwamen vanmiddag in een callmeeting bijeen. "Het is een hele aparte middag geweest", aldus Van Dop. "Ik denk zelfs dat als alle 34 clubs hadden gestemd voor promotie en degradatie, de KNVB alsnog dit besluit kenbaar had gemaakt. Misschien dat ze dan wel waren teruggegaan naar de tekentafel, maar dit was een voorgenomen besluit."

Van Dop laat in het midden of hij voor of tegen het laten vallen van promotie/degradatie was. "Maar er wordt nu gesproken over een stemming, maar mijns inziens is dat niet zo. Wij hebben een mail gehad van de KNVB waarin ons is gevraagd een voorkeur uit te spreken. En dat na aanleiding daarvan een besluit genomen zou worden door het bestuur betaald voetbal. Maar deze week werd ook duidelijk dat de KNVB al een vooringenomen besluit had genomen, en deze in de vergadering wilde polsen."