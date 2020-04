RIVM bevestigt: ook in Overijssel meer kans op longontsteking voor omwonenden geitenhouderij

De conclusie van het RIVM is dat, wie in een gebied woont met veel intensieve veehouderij, meer kans heeft op een longontsteking. Dat geldt vooral voor mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen. Dat blijkt uit onderzoek in plattelandsgemeenten in Utrecht, Gelderland en Overijssel. Uit eerder onderzoek in Limburg en Noord-Brabant (2009-2016) kwamen meerdere jaren achtereen vergelijkbare resultaten.

Dat mensen die in een gebied wonen met veel intensieve veehouderij vaker longontsteking krijgen, blijkt uit een vergelijking van plattelandsgemeenten in verschillende regio’s van Nederland. Bij deze vergelijking zijn aantallen patiënten met longontsteking vanuit huisartspraktijken gebruikt.

Eén à twee kilometer

De onderzoekers hebben ook inwoners van plattelandsgemeenten met veel veehouderij in Utrecht, Gelderland en Overijssel onderling vergeleken. Hieruit komt naar voren dat longontsteking iets vaker voorkomt bij mensen die bij geitenhouderijen wonen. Het gaat vooral om mensen die binnen een afstand van één à twee kilometer van een geitenhouderij wonen.

Hoe het kan dat longontsteking vaker voorkomt bij mensen die rond een geitenhouderij wonen is onbekend. Mogelijk zijn er verschillende oorzaken. Het onderzoek hiernaar loopt nu en is waarschijnlijk eind 2021 klaar.

Geitenstop

In Overijssel geldt sinds het najaar van 2018 een geitenstop. Deze is nog zeker tot eind 2020 van kracht en houdt in dat geitenhouderijen niet mogen uitbreiden en dat nieuwe geitenhouderijen niet welkom zijn in de provincie. De provincie Overijssel liet eerder weten pas weer in actie te komen nadat dit landelijke onderzoek zou zijn afgerond.