Van der Kraan: "We moeten nog veel werk verzetten bij FC Twente om met een gerust hart aan het seizoen te beginnen'

FC Twente-directeur Paul van der Kraan is blij met de duidelijkheid die er is na een bewogen vergaderdag in het Nederlandse voetballandschap. De KNVB heeft na overleg vastgesteld dat ADO Den Haag en RKC Waalwijk ook volgend jaar actief zijn in de eredivisie.

"Er is helderheid, we kunnen verder. Maar wat er ook was besloten, er was nooit unanimiteit gekomen", zegt Van der Kraan. "De belangen lopen zo uiteen. Wat wij hebben gestemd doet er niet toe. Dit is het besluit, punt", vervolgt hij.

Supporters

Naast de duidelijkheid die er is gekomen, is er voor de rest veel ongewis in De Grolsch Veste. Voor de fans, sponsors en andere betrokkenen rondom de club zijn het ook bewogen tijden, erkent Van der Kraan. "Neem de supporters. Over de seizoenkaarten hebben we uiteraard wel nagedacht. Daarover start over een week of twee een campagne. Maar er is natuurlijk die onzekere factor rondom 1 september. Is dat de richtdatum? We weten het niet," somt de algemeen directeur op.



Sponsors

Waar Go Ahead Eagles deze week afscheid moest nemen van haar hoofdsponsor is FC Twente ook in kaart aan het brengen wat deze crisistijd betekent voor de inkomsten. "Er zijn nog veel bedrijven die nog niet hebben aangegeven of ze doorgaan. Met hen zijn we uiteraard in gesprek. Maar ook hier is er onzekerheid of ze bij de wedstrijden aanwezig kunnen zijn bij de start van het seizoen.



Trainer en spelers

Rondom de selectie is er ook nog niet veel nieuws te melden. "Niet over de spelers en ook niet over de trainer. We kunnen nu aan de slag. Maar er moet er nog heel veel werk worden verzet, om met een gerust hart aan het nieuwe seizoen te spelen", benadrukt de algemeen directeur tot slot.