Politie vordert drie keer zoveel rijbewijzen in tijdens coronacrisis

De politie Oost-Nederland ziet een enorme stijging van het aantal hardrijders sinds de coronamaatregelen zijn afgekondigd. Het aantal rijbewijzen dat in Twente is is ingevorderd is de laatste weken verdrievoudigd.

In de week voor Pasen werden er in Twente tien rijbewijzen ingevorderd van hardrijders. In de week erna waren dat er 27. Voor de hele regio Oost-Nederland zijn er in het Paasweekend ruim vijftig rijbewijzen ingenomen.

"Het kon wel"

Een eenduidige reden waarom er naar verhouding in Twente vaker te hard wordt gereden is niet aan te geven. Volgens de politie worden tijdens de coronacrisis evenveel verkeerscontroles uitgevoerd als daarvoor. "Mogelijk denken hardrijders dat de politie het in deze tijd te druk heeft met andere dingen", zegt Rob Polak van de verkeerspolitie Oost-Nederland. 'Het was rustig op de weg dus het kon wel' is volgens landelijke Verkeersofficier Achilles Damen uit Almelo een veel genoemde opmerking in proces-verbalen.

Damen ziet ook voor heel Nederland een flinke toename van het aantal ingevorderde rijbewijzen. Dat zijn er normaal zo'n tweehonderd per week. Sinds 15 maart ligt dat wekelijks ruim boven de driehonderd.

100 kilometer te hard

Het rijbewijs van een bestuurder wordt ingevorderd wanneer een overschrijding van de maximumsnelheid wordt gemeten van meer dan 50 kilometer (buiten bebouwde kom) of 30 kilometer per uur (binnen bebouwde kom).

"In sommige gevallen is er meer dan honderd kilometer per uur te hard gereden", zegt Polak. Dat is levensgevaarlijk. "Bijna iedereen in het land maakt zich grote zorgen over de gevaren van het coronavirus. Het was de afgelopen week bijzonder druk in de ziekenhuizen." Dat automobilisten en motorrijders die veel te hard rijden zich niet bekommeren om hun rijgedrag snapt hij niet.

Roekeloos

De forse snelheidsovertredingen worden volgens de politie en het Openbaar Ministerie op diverse wegen gemeten. Dat geldt voor provinciale wegen, snelwegen en ook wegen binnen de bebouwde kom. De grootste groep hardrijders zijn nog altijd de recreatieve motorrijders.

Polak ziet ook hardere en grovere overtredingen waardoor meer mensen hun rijbewijs kwijtraken. Daarnaast constateert hij vooral op de 60- en 80-wegen de laatste tijd zware aanrijdingen, die mogelijk veroorzaakt zijn door deze roekeloze rijders die nu denken dat de weg van hen alleen is.