Politie zoekt veroorzaker bosbrandje in Oldenzaal

In een bosje aan de Vondellaan in Oldenzaal is vanmiddag brand gesticht. De politie is op zoek naar de dader.

De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de droogte had het vuur zich snel kunnen verspreiden, zo waarschuwt de politie. Wie iets gezien heeft of meer weet over dit brandje in Oldenzaal wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

Nederland heeft momenteel te maken met een lange periode van droogte. Dat zorgde op verschillende plekken al voor natuurbranden. In onze provincie was het deze week raak in onder meer Ossenzijl en Hellendoorn.

In gebieden met veel bos en hei kan een natuurbrand zich snel uitbreiden. Nu de brandweer enkele weken geleden is overgeschakeld naar alertheidsfase 2 van natuurbrandbestrijding, rukken de korpsen met meer mensen en materieel uit bij een melding. Ook gelden er stookverboden.

Geen luchtsurveillance

Gewoonlijk wordt er dan ook vanuit de lucht gesurveilleerd, maar dat gebeurt nu niet wegens het risico op een coronabesmetting voor de bemanning.