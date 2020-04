Koningsgezind Rijssen zingt aubade in eigen straat

In Het Volkspark in Rijssen was het vanochtend om 10:00 uur oorverdovend stil. Geen muziek, de gedecoreerden kunnen niet in het zonnetje worden gezet. Allemaal door de coronamaatregelen. Ook burgemeester Arco Hofland neemt een speech op voor de camera in het gemeentehuis.

Het Volkspark in Rijssen bleef dit jaar oorverdovend stil (Foto: RTV Oost / Sander Jongsma)

Maar de bewoners van de Dennenlaan in Rijssen zijn creatief geweest. Vanochtend vroeg tekenden de bewoners grote vakken met stopkrijt op de straat. Op die manier kon er voldoende afstand gehouden worden van elkaar om toch een aubade in de straat te houden.

Op gepaste afstand de aubade zingen in eigen straat (Foto: RTV Oost / Sander Jongsma)

"Het idee is ontstaan in de buurtgroeps-app. Iedereen die een instrument heeft kon meedoen met het orkest. Vrijdagavond hebben we geoefend bij iemand in de tuin", zegt Annemarie Koedijk, één van de initiatiefneemsters.

Bekijk hier de video:

Voor herhaling vatbaar

Klokslag tien uur wordt het Wilhelmus ingezet, gevolgd door een aantal andere liederen. De organisatie heeft blaadjes met de tekst uitgedeeld zodat iedereen uit volle borst kan meezingen. En dat gebeurt ook. Zo'n vijftig buurtbewoners staan verspreid rondom het orkest te zingen.

"Het is echt heel leuk, misschien wel leuker dan in het Volkspark. Samen met de buren dit doen is heel gezellig en voor de kinderen ook", zegt Annemarie Koedijk, "zeker voor herhaling vatbaar".

Klaar maken voor de aubade (Foto: RTV Oost / Sander Jongsma)