Voorzitter PEC Zwolle wil gebaar van deelnemers Europees voetbal: "Gelden verdelen onder alle clubs"

PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser vindt dat er tijdens de coronacrisis nagedacht moet worden over een nieuwe verdeling van gelden onder voetbalclubs. "Ik denk dat de periode waar we met elkaar inzitten misschien ook een moment van bezinning is om na te denken of al die gelden die binnenkomen via Europees voetbal en televisiegelden evenwichtiger verdeeld zouden kunnen worden", zei Visser vanochtend in Klaar Wakker op Radio Oost.

Hij doet zijn uitspraak een dag nadat de KNVB een besluit heeft genomen over de afloop van het huidige voetbalseizoen. Er wordt geen kampioen aangewezen, er gaan geen clubs promoveren of degraderen en de huidige ranglijst bepaalt welke ploegen Europees voetbal mogen spelen.

Dat circus gisteren, daar wordt niemand vrolijk van Adriaan Visser

En met name van die Europese deelnemers wordt nu ook een gebaar verwacht. "De clubs die Europees gaan spelen, doen dat eigenlijk op basis van een toevallig besluit van de KNVB, dat voor hen goed uitpakt. En het is allemaal veroorzaakt door die afschuwelijke coronacrisis", weet Visser.

Extra centjes

"Daarom denk ik dat ze serieus na moeten denken om substantiële delen van Europese gelden te verdelen over de andere clubs. Ik denk dat alle clubs het moeilijk hebben, dus ik denk ook dat alle clubs daar een deel van moeten hebben. En de clubs die de grootste teleurstellingen hebben gekregen, zoals FC Utrecht (geen Europees voetbal), Cambuur en De Graafschap (geen promotie), zouden daar wat extra centjes uit moeten hebben."

Visser vindt al langer dat er in Nederland te weinig geld naar de kleinere clubs gaat. "De verdeling van bijvoorbeeld de tv-gelden staat zo volstrekt op zijn kop dat het voor kleinere clubs wel heel erg ingewikkeld wordt om überhaupt competitie te kunnen laten plaatsvinden tegen de grotere clubs", vindt de voorzitter van PEC Zwolle. "En dat is een onderwerp dat door de besluitvorming van gisteren een beetje wordt ondergesneeuwd."

Beetje rustig gehouden

Over die besluitvorming is Visser ook duidelijk: "Dat circus gisteren, daar wordt niemand vrolijk van. En met onze vijftiende plek hebben wij ons een beetje rustig gehouden in deze hele discussie, want ik denk dat enige vormen van bescheidenheid wel op zijn plek zijn."

"Triest ook dat we over dit soort onderwerpen moeten praten", benadrukt Visser. "Want volgens mij hebben we in onze samenleving wel wat andere problemen aan ons hoofd."