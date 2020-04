​Jeugd mag weer gaan sporten: clubs druk met voorbereidingen

In Almelo was er vlak voor het weekend een overleg tussen de gemeente en de sportclubs. Daarbij was ook voorzitter van AVC Heracles Jan Smelt aanwezig: “Daar zijn afspraken gemaakt hoe we er mee om moeten gaan en wat de taak van de gemeente is en wat die van ons als club.”

Volgens wethouder Arjen Maathuis was het een goed overleg: ”Ik wil een compliment aan de clubs, omdat zij zelf al bezig waren met protocollen hoe je de buitensport voor de leden oppakt, maar ook hoe niet-leden aan kunnen sluiten.” Bij voetbalclub AVC Heracles mogen die laatsten ook in de toekomst mee gaan doen: “Eerst willen we kijken met onze eigen leden hoe het gaat, want er moet nogal wat geregeld worden. Niet-leden kunnen straks ook mee gaan doen, maar dan moeten ze zich wel van tevoren opgeven. Het moet niet zo zijn dat het hier ineens vol staat met kinderen.”

Hoe zit het?

Er is een verschil gemaakt tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Jongeren tot 12 jaar hoeven bij de trainingen onderling geen anderhalve meter afstand te bewaren, de jeugd tussen de 13 en 18 jaar moet dat wèl doen. Voor de allerkleinsten is het dus makkelijk om te beginnen.

Nu zijn de sportvelden nog leeg (Foto: RTV Oost)

Fotograaf: RTV Oost Woensdag zijn de eigen leden welkom bij de hockeyers van MHC Almelo. Voorzitter Remko Gelmers: “We houden de normale trainingstijden aan alleen stoppen we wat eerder. Zo komen de verschillende teams elkaar niet tegen. Bij de jeugd tot en met de D kunnen we gewoon gaan trainen, alleen moet de trainer wat meer afstand bewaren.” Speciale trainingsvormen Bij de oudere jeugd worden speciale trainingsvormen bedacht en goede afspraken gemaakt: “Dan moet je denken aan steeds afstand houden, ook in partijvormen. Wanneer een speler de bal heeft mag je die niet afpakken, maar een speler moet dan wel binnen drie seconden afspelen.” Bij voetbal is dat volgens Jan Smelt lastig: “Voetbal is een contactsport dus wedstrijdjes zitten er nog niet in bij de oudere jeugd. We houden het wel bij een rondo.” Ouders moeten zich wel gedragen Wethouder Maathuis doet nog wel een dringende oproep aan de ouders: “Blijf niet rondom sportvelden hangen, zet je kind af en ga weer. Of nog beter is het als jouw kind zelf kan gaan. Maar dat moet natuurlijk wel verantwoord zijn.” Bij MHC Almelo hebben ze al wat bedacht: “We willen een Kiss and Ride instellen, dus op de parkeerplaats mag je alleen maar stoppen om een kind af te zetten.” De bedoeling is om aanstaande woensdag ook echt in Almelo op de verschillende buitensportvelden te kunnen beginnen, alleen is dat nog wel afhankelijk van een overleg dinsdag van de veiligheidsregio Twente. Wethouder Maathuis: “We zijn nog steeds Grip4. We weten dat de noodverordening gaat worden aangepast, maar hoe precies moeten we even afwachten.”