Provincie pleit voor versneld uitvoeren droogtemaatregelen

"Het neerslagtekort is nu al groter dan in 2018 en 2019. En in het recordjaar 1976 viel er meer neerslag dan nu", zegt gedeputeerde Bert Boerman tegen de NOS.

Boerman was namens alle provincies betrokken bij het opstellen van de droogtemaatregelen. Volgens hem hebben met name de landbouw en de natuur in het oosten en het zuiden van het land het meeste last van de droogte. "Het is een structureel probleem, waaraan we zullen moeten blijven werken."

Bodem

Boerman zegt: "De extremen nemen toe. Dus je hebt veel regenval tegelijkertijd, afgewisseld met periodes van droogte. Als er veel regen valt, dan krijgt het water niet de kans te infiltreren in de bodem en vloeit het naar de sloten en de rivieren."



Om het water langer vast te houden, worden sloten en beken in Overijssel minder diep gemaakt. Ook worden er meer bochten aangelegd. Hierdoor stroomt het water trager en houdt de bodem het water beter vast.

Om dit voor elkaar te krijgen, wordt bijvoorbeeld de Buurserbeek aangepast.