Oprichter Satudarah was eerste doelwit van wraakactie Twentse 'moordbrigade'

Het merendeel van de veroordeelde leden van de zogenoemde 'Twentse Goliathbende' gaat in hoger beroep. Deze week kregen twaalf bendeleden straffen opgelegd, oplopend tot 8 jaar. De rechters veroordeelden hen voor drugshandel of witwassen van drugsgelden. Twee van hen kregen ook straf voor moordplannen op leden van de verboden motorclub Satudarah. Nu blijkt dat de oprichter van de club bovenaan de moordlijst stond, een reconstructie.

Nadat de politie op 20 oktober 2018 een drugspand aan de Enschedese Vlierstraat is binnengevallen, spreken betrokkenen in versleutelde chatgesprekken met elkaar. In het pand werden drugs opgeslagen en verpakt, om vervolgens de hele wereld gezonden te worden. De bendeleden denken dat de boel verlinkt is door Satudarah, die moet 'een les geleerd worden'.

In werkelijkheid is hun communicatie al een tijd meegelezen door de politie. Specialisten zijn er op vernuftige wijze in geslaagd het versleutelde berichtenverkeer leesbaar te maken. De recherche wist zodoende precies wat er gebeurde in het huis aan de Vlierstraat.

AK47 en granaten

Degene die de baas is in het drugshuis, is Janely C. Hij noemt zichzelf 'El Chapo', naar de Mexicaanse cocaïne-baron. Hij neemt het voortouw om Satudarah 'terug te pakken' en vraagt een drugskoerier van de bende of die 'geld wil verdienen'. Hij moet 'auto’s opblazen, door zaken heen schieten en handgranaten naar binnen gooien'. El Chapo zegt een gestolen auto ('genqkte wqggie') te regelen om de actie uit te voeren. Ook laat hij weten voor een machinegeweer (AK47) en granaten ('granatwn') te zorgen. De koerier wordt voor de klus een paar duizend euro beloofd ('een paar kop').

Waggie in de fik

De koerier hapt toe. Hij stelt zelf voor dat hij er in een auto met iemand anders naartoe rijdt, 'daar dan naartoe loopt, op de zaak schiet en een granaat gooit.' El Chapo vindt het goed, maar dan moet 'die waggie wel in de fik'.

Ondertussen heeft El Chapo al contact met een Duitse wapenleverancier. Meermalen vraagt hij via een chatgesprek om 'pang pang' en om foto's van de wapens. Op 21 oktober stuurt hij: 'Nicht vergessem pang pang' en 'Ixh muss pang pamg hqben, und granate'. [Letterlijke uitwerking van de gestuurde berichten, red.]

'Oke 2 van diessie'

De Duitser stuurt hem een foto van een Walther P22, een semi-automatisch pistool. Vervolgens wordt over diverse soorten machinegeweren gesproken, al dan niet met 'schalldampfer' (geluidsdemper). Ook spreken ze over kalibers, granaten en bijbehorende prijzen.

Dan stuurt de Duitser een foto van een Uzi, een automatisch wapen. Het ding moet 2500 euro kosten. El Chapo gaat akkoord en bestelt er twee: 'Oke 2 van diessie'. Hij laat nog weten dat 'ie de wapens snel nodig heeft.

Schieten op zaken

Een ander bendelid, wordt gevraagd of die de adressen kan aanleveren van de Satudarah-leden die beschoten moeten worden. Het plan van El Chapo is om ’s nachts op de zaken van Satudarah te laten schieten, om vervolgens zelf de politie te bellen. De bedoeling daarvan is dat de burgemeester de zaken drie maanden op slot gooit. In totaal heeft hij vijf verschillende zaken op het oog, 'hun growshop, hun nieuwe café, een pizzeria, een cafetaria en een autobedrijf'.

Papiertje

El Chapo wordt schijnbaar ongedurig, want hij stuurt weer een bericht aan zijn Duitse connectie: 'Freund hast du das pang pang?'. Hij vraagt een ander bendelid ook om adressen van 'Satu' te verzamelen. Er worden screenshots van adressen naar elkaar gestuurd.

Op 6 november doet de politie een inval bij één van de bendeleden. Agenten vinden een verscheurd papiertje. Als ze de stukken aan elkaar puzzelen, blijkt het een handgeschreven briefje met de tekst: 'Oprichter Satu, eerste man'. Daarna worden meerdere personen genoemd, waaronder 'tweede mannetje'. Duidelijk lijkt dus, dat de 'eerste man' van motorclub Satudarah bovenaan de moordlijst stond.

Straffen

El Chapo is veroordeeld tot 8 jaar. Tijdens het proces tegen hem, verbleef hij in Spanje. Begin februari onthulde RTV Oost dat hij was opgepakt in Spanje. Vorige maand is hij overgebracht naar Nederland. Of hij in hoger beroep gaat, is nog niet bekend. Zijn advocaat heeft nog niet met hem kunnen overleggen.

De overige bendeleden kregen jarenlange celstraffen opgelegd, behalve de vader van El Chapo. Die kreeg voor het witwassen van 11.000 euro een taakstraf van 240 uur.