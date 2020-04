Zwolse wijkagent en burgemeester Hengelo winden zich op over drukte op straat

Wijkagent Alrik van den Berg uit Zwolle zag dat het gisteren op straat weer drukker begon te worden in de wijk Stadshagen en maakt zich daar op Twitter boos over. "Eén grote middelvinger naar de zorg", schrijft hij.

Een maand geleden gaf hij juist nog complimenten omdat iedereen zich goed aan de regels hield: "Een rustige wijk!! #Westenholte en #Stadshagen", typte hij toen. Gisteren was het dus anders. "Complete gezinnen aan het winkelen", aldus de wijkagent, die eraan toevoegt dat 'voor de lol winkelen er even niet in zit in deze tijd'.

Als een Twitteraar hem vraagt om meer te gaan bekeuren, geeft Van den Berg aan dat er inderdaad wel boetes worden uitgeschreven, "maar een gezin dat tegen het advies in gaat om thuis te blijven niet te bekeuren is".

Ook burgemeester Hengelo schrikt van de drukte

Niet alleen de wijkagent in Zwolle maar ook burgemeester Schelberg van Hengelo is geschrokken van de drukte. Schelberg deed gisteravond een oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. Hij maakte zaterdag een rondje door het centrum van 'zijn' gemeente en merkte dat het druk was.

Opvallend is dat de ondernemerssorganisatie in de Hengelose binnenstad de winkeliers heeft opgeroepen op Koningsdag 'zoveel mogelijk open te gaan'. Zo moet het winkelend publiek zien dat "er veel mooie winkels" in Hengelo zijn. De gemeente is niet blij met deze oproep.

Net als de Zwolse wijkagent Van den Berg doet ook Schelberg een oproep om aan de mensen in de zorg te denken.