Geen 'trillende handen' dit jaar bij Vollenhovense luilakken

"Ja jammer natuurlijk", zeggen Gerald en zijn maat Roy Corbeek. Ze snappen de maatregel wel. "Kijk, als er nergens feest wordt gevierd, kun je dat van ons moeilijk door laten gaan. Zeker met in het achterhoofd buurstad Hasselt, waar enorm veel corona-slachtoffers zijn gevallen."

Luilakken

Ze hadden er wel enorm veel zin in, het luilakken. "Het is gewoon een passie." Het hele jaar zijn ze er druk mee, de brommer afstellen, hoe kunnen we nog meer geluid uit de machine persen?

De bedoeling van het luilakken is om op Koningsdag vanaf 4 uur 's ochtends met een groep op brommers door de straten van Vollenhove te rijden. Omdat aan de brommers is gesleuteld om zoveel mogelijk decibellen op te wekken, worden bewoners wakker. "Dat is het mooie, dat we de inwoners kunnen jennen, met een vrijbrief van de gemeente", zegt Gerald. "Dat mag normaal natuurlijk niet."

Knutselen

Zijn machine komt normaal gesproken dan ook maar één keer per jaar de schuur uit. "De rest van de tijd zit ik eraan te knutselen." Dit jaar moet hij dus binnen blijven, al maakt hij voor RTV Oost een korte uitzondering.

1300 euro ersleuteld

Ook zijn maat Roy is enigszins teleurgesteld. "Maar ik snap het wel hoor." Na een aantal jaren niet meegedaan te hebben, begon het toch weer te kriebelen. En dus kocht hij afgelopen jaar een brommer en sleutelde er voor 1300 euro aan. "Ik ging voor de winst", zegt Roy. "Maar dat moet dan maar een jaartje wachten."

Prijzen

Er worden normaal gesproken inderdaad prijzen uitgereikt. Bij Gerald pronken er een paar in de schuur. "Al moet ik eerlijk zeggen dat de eerste prijs van vorig jaar gewonnen is door mijn vriendin. Maar dan wel op een brommer die ík had aangepast...."

Uitslapen doen de luilakkers morgen niet. "Ik sta denk ik toch gewoon vroeg op", zegt Gerald. "Gewoon voor het gevoel. Misschien dat ik later op de dag toch nog zelf een klein rondje kan gaan rijden. In m'n eentje."