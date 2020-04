Automobilist op N36 betrapt met stevige slok op

Een automobilist is gisteren aan het einde van de middag op de N36 betrapt op rijden onder invloed. Een ademanalyse wees een promillage van 3,3 uit. Dat is ruim 6,5 maal de toegestane hoeveelheid, dat meldt de politie Hardenberg op Facebook.

De auto met de drankrijder achter het stuur en een passagier naast hem werd aan de kant gezet door een motoragent. Die vermoedde meteen dat er alcohol in het spel was.

Rijbewijs was al ongeldig verklaard

De bestuurder moest mee naar het bureau voor de ademanalyse. Daar bleek dat deze rit onder invloed niet zijn enige probleem is. Het rijbewijs van de man was al drie jaar ongeldig verklaard. Justitie gaat bepalen of de man strafrechtelijk wordt vervolgd.

Bijrijder was broodnuchter

De bijrijder mocht ook een blaasproef doen. Zo was na te gaan of deze persoon verder kon rijden met de auto. En dat bleek mogelijk, de bijrijder had weinig of helemaal geen drank op en kon de rit met de auto over de N36 vervolgen.