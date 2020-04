Nazorgcentrum IntermeZZo Zwolle bestaat tien jaar: geen feest maar zorgen om voortbestaan

Bij IntermeZZo krijgen mensen met kanker ondersteuning bij het leren omgaan met hun ziekte, tijdens en na de behandeling. Dit gebeurt door individuele gesprekken, maar ook workshops, yoga, ademhalingstrainingen, en wellnessbehandelingen. Ook is het centrum elke dag open voor een kop koffie, een goed gesprek en lotgenotencontact.

Probleem erbij

Maar nu moet manager Corine den Hollander de deur dichthouden: "Dramatisch is een heftig woord, toch voelt het wel zo. Je zegt eigenlijk tegen mensen: jullie problemen zijn er nog, er is zelfs een probleem bovenop en dat is de angst voor coronabesmetting, maar wij zijn er niet".

Dat is onverteerbaar voor Den Hollander: "We zijn nu wel druk bezig om te kijken wat er wel kan. Telefonisch of per mail zijn we altijd bereikbaar, en ik wil mensen ook echt oproepen om te bellen als ze thuis tegen de muren oplopen. Wij kijken dan wat we kunnen betekenen en dat is ook veel maatwerk".

Online yoga

IntermeZZo zoekt met de vrijwilligers naar manieren om toch nazorg te kunnen bieden. De aangepaste yogalessen voor mensen met kanker kunnen inmiddels thuis worden gevolgd, en binnenkort volgt ook online ademhalingstraining. Ook is er een wekelijkse schrijfworkshop op afstand.

Maar dat is geen vervanging voor het laagdrempelige contact met lotgenoten bij een kop koffie in de huiskamer. De professionele masseurs en schoonheidsspecialisten die bij het centrum zijn betrokken kunnen voorlopig ook nog niet aan het werk.

Ervaringen delen

Bea Jentink is één van de vaste bezoekers van IntermeZZo: "Ik kom hier wekelijks voor yoga. Die lessen zijn heel fijn want het is aangepast aan wat je lijf aankan. En daarna is het een leuke ontmoeting met de gastvrouwen, en kan je ervaringen delen met je groepsgenoten. Dat brengt me heel veel".

Bea Jentink (r) in gesprek met vrijwilliger bij IntermeZZo (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Nu zit Bea aan de koffie met een vrijwilliger in de tuin. Eén op één gesprekken kunnen prima hier. Toch mist ze wel het lotgenotencontact: "Op momenten dat het voor mij allemaal niet zo lekker is, dan is het zo fijn om bij lotgenoten samen even te klagen, even zeggen wat je voelt, dat is zo anders dan bij familie". Financiële problemen Door de coronacrisis heeft de stichting het ook financieel erg lastig. IntermeZZo wordt betaald door sponsors. Belangrijke inkomstenbronnen zijn onder meer de Samenloop voor Hoop, de sponsorfietstocht op de Mont Ventoux en de eigen Solextocht van IntermeZZo. Allemaal evenementen die dit jaar niet doorgaan. Het Zwolse bedrijfsleven heeft IntermeZZo altijd gul gesteund, maar ook die bedrijven hebben het moeilijk, ziet Corine de Hollander: "Het voelt heel akelig om te praten over geld terwijl we hier met mensen-dingen bezig zijn, maar je hebt het één wel nodig om het ander te doen". Geen feest Het had een feestjaar moeten worden voor IntermeZZo. Tien jaar geleden werd het geopend door voormalig minister Els Borst. In die ten jaar is het nazorgcentrum gegroeid van zo'n vierhonderd cliënten toen, tot bijna vijfduizend nu. Het is één van de best draaiende nazorgcentra in het land. Corine den Hollander met Els Borst bij de opening van IntermeZZo (Foto: RTV Oost) Maar alle geplande festiviteiten heeft den Hollander moeten schrappen: "Dat is aan de ene kant heel verdrietig, aan de andere kant, op grond van wat er nu allemaal speelt is het ook weer niks. ik ben al heel blij als we later in het jaar een klein beetje terug kunnen naar hoe het was".